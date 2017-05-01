Burdur'da 1 Mayıs kutlandı



*- BURDUR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İl Başkanı Barış Ayten, CHP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, ÖDP ve DİSK üyesi yaklaşık 250 kişi katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama komitesi adına konuşan Eğitim-Sen Hukuk Sekreteri Mehmet Şahin, "Türkiye halkları tüm baskılara, tuzaklara ve hilelere rağmen, cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkacağını, tüm dünyaya göstermiştir" dedi.



1 Mayıs marşını söylendikten sonra yürüyüşe katılanlar halay çekti. Ardından kutlamalar sona erdi.