Burdur Cumhurbaşkanına Destek Için Yürüyüş Başlattı
Burdur'un Bucak İlçesi'nde oturan 4 çocuk babası 63 yaşındaki Osman Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a destek amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı.
Burdur'un Bucak İlçesi'nde oturan 4 çocuk babası 63 yaşındaki Osman Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a destek amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı. Koç, 12 günde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek istediğini söyledi.
Bucak Cumhuriyet Meydanı'ndan yaya olarak yürüyüşe başlayan Osman Koç, öncesinde açıklama yaptı. Osman Koç, "16 Nisan'da yapılan referandumu protesto edenlere karşı cumhurbaşkanıma destek amaçlı yürüyorum. Televizyonda bir Fransız akademisyen, kendini ve haddini bilmez kişi, kamuoyuna açıklama yaparak Cumhurbaşkanımız Erdoğan için resmen 'suikastla öldürülmeli' diyor. Bunun için Bucak Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Ankara Beştepe'ye kadar yürüyeceğim. Kabul ederse cumhurbaşkanım ile görüşeceğim" dedi.
Osman Koç, günde 40-50 kilometre yürümeyle 12 günde Ankara'ya ulaşmayı hedeflediğini anlattı.