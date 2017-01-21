Burdur CHP'li Uğur'dan Kavga Tepkisi

CHP'li Uğur'dan kavga tepkisi



CHP Burdur Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Uğur, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.



CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uğur, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgayla ilgili parti binasında basın toplantısı düzenledi. Yaşanan şiddet görüntülerinin 'başkanlık' sisteminin ayak sesleri olduğunu söyleyen Uğur, "Başkanlık çıkmazına giden yolda, gözünü hiçbir şeyden sakınmayan bir anlayışın, farklı düşünene karşı her türlü şiddeti göze aldığını, meclis görüşmeleri sırasında üzüntüyle, kaygıyla izliyoruz" dedi.



Ayşe Uğur, "Ne yazık ki 19 Ocak perşembe günü meclis görüşmesi sırasında iktidara mensup bir kadın milletvekili, şiddet konusunda partisinin erkek vekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. İktidarın yıllardır kullandığı kin ve nefret dili toplumu ayrıştırmış, ötekileştirmiştir. Şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde mecliste sürdürdüğü farklı düşünceler tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, ülkeyi geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Ne acıdır ki bu ateşi körükleyenler siyasi varlıklarını cumhuriyetimize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içindedirler" diye konuştu.



Kadın milletvekillerine seslenen Ayşe Uğur, şöyle dedi: "Biz kadınlar doğamızdan, yaradılışımızdan aldığımız barış, sevgi, hoşgörü ve adalet duygusuyla sizlere sesleniyoruz; anayasa değişikliği paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, meclise başkanlık yapan kadın vekil, kadınlık bilincinden nasıl bu kadar uzaklaştınız? Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Sizleri anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akılla, mantıkla ve vicdanla bağdaştırmak mümkün değil."