Burdur Bucak'ta Ev Yangını

Bucak'ta ev yangını



*- BURDUR'un Bucak İlçesi'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Bucak merkez Sanayi Mahallesi'nde Ramazan Şan'a ait tek katlı ahşap evden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.



Evde kiracıların oturduğu ve yangının da soba küllerinden çıktığı tahmin ediliyor.