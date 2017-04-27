Burdur Benim Küçük Renkli Odam Projesi Tamamlandı

Benim Küçük Renkli Odam projesi tamamlandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında uygulanan 'Benim Küçük Renkli Odam' projesinin kapanışı yapıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan EDES kapsamında Burdur Valiliği koordinatörlüğünde, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin Burdur Devlet Hastanesi'nde yürüttüğü 'Benim küçük renkli odam' projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Kent merkezindeki otelde yapılan programa Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vali yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu ve Hayri Sandıkçı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.



Vali Şerif Yılmaz, "Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle beraber bugün dezavantajlı gruplarımıza devletin bütün imkanları, evde bakımdan diğer en küçük ihtiyaçlarının karşılanmasına varıncaya kadar sağlanmaya başlandı. Bu proje de devlet elinin, şefkatinin ulaşmasını sağlayan çok önemli bir projedir. Bir kişi de olsa, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi içerisinde bizim için insan önemlidir. Bugün insanlar bombaların altında ölürken, dünya ses çıkarmıyor. Hayvan sevgisi kadar insan sevgisi olmayan insanlar dünyada hüküm sürmeye çalışıyor. Ama maalesef buna sessiz kalınıyor. Bir kişinin de olsa, bir yavrumuzun da olsa acısını dindirip, o ailenin acısına destek olabiliyorsak biz anayasanın değişmez maddelerinden olan sosyal hukuk devleti gereğini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören de projenin engelli çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.