Burdur Bakan Zeybekci Işadamlarıyla Buluştu

Bakan Zeybekci işadamlarıyla buluştu



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Burdur'un Bucak İlçesi'nde sanayici ve işadamlarıyla yemekte bir araya geldi.



Burdur'da referandum çalışması yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bucak Kent Ormanı'nda sanayici ve işadamlarıyla buluştu. Bakan Zeybekci'ye Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik de eşlik etti. Yemek sonrası Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Bakan Zeybekci'ye ilçenin ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.



Bakan Nihat Zeybekci, 16 Nisan referandum uyla ilgili konuştu. 16 Nisan'ın bir seçim ve siyasi partilerin meselesiymiş gibi algı oluşturulduğunu aktaran Bakan Zeybekci, 16 Nisan'ın milli bir mesele ve bir tercih anı olduğunu vurguladı.



Bakan Zeybekci, mermer ve makine sektörünü dünya çapında rekabet edebilir hale getirmek için ihracatçılara destek vereceklerini kaydetti. Burdur ve ilçelerinde 3-4 gün teknik çalışma yapacaklarını da belirten Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Orman Su İşleri bakanlarımız ile birlikte yarım günlük çalıştay yapacağız. Sonra da eksik, gedik ne varsa çözeceğiz dedi.