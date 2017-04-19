Burdur Babasının Vasiyetini Yerine Getirecek

Babasının vasiyetini yerine getirecek



*- BURDURLU işadamı Osman Özeren, 1.5 yıl önce vefat eden babası Abdi Özeren'in vasiyeti olan Aile Sağlık Merkezi'ni yaptırmak için Vali Şerif Yılmaz'ın katıldığı törende protokol imzaladı.



Abdi-Şefika Özeren Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası Yapımı protokolu Vali Şerif Yılmaz ve binanın yapımını üstlenen işadamı Osman Özeren tarafından imzalandı. Bahçelievler Mahallesi'nde mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na ait taşınmaz üzerine yapılacak olan binanın anahtar teslim olarak hayırsever aile tarafından yapılarak bakanlığa devredileceği belirtildi.



Vali Şerif Yılmaz, "İnşallah buradan sağlık hizmeti alan insanlar adını taşıyan Abdi ve Şefika Özeren'i daima hayır duayla anacak ve hayırsever ailenin sadakayı cariye hesapları kapanmayarak devamlı dua edilecek. 'Para kazanmak kolay harcanmak zordur' derim ben her zaman. Parayı harcadığınız yere bağlı çünkü. Bir iyi yere harcayabilirsiniz, iyiliğe harcayabilirsiniz bir de kötülüğe harcayabilirsiniz. İyiliğe harcamak herkesin yapabileceği bir iş değil, artı sizin bıraktığınız mirası yanlış anlaşılmasın, çoğu zaman gelen nesiller har vurup harman savuruyor. Bunun tam tersine kalan mal varlığının hayır işlerinde kullanıp, hem kendilerine hem geçmişlerine sevap işletecek şekilde bunu kullanması ayrı bir meziyet. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Yılmaz binanın 3 katlı olacağını ve alt katında Acil Sağlık Birimi ambulanslarının yer alacağını da söyledi.



Daha önce cami, Kuran kursu ile Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nu yaptıklarını kaydeden Osman Özeren de "Babam Sağlık Ocağı da istiyordu. Allah nasip etmedi 1.5 yıl önce kendisini kaybettik. Allah şu anda onun adına bize nasip etti. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş oluyoruz. Burdur'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Şerif Yılmaz ve Osman Özeren tarafından protokol imzalandı. İmza töreninde İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir ile Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de bulundu.