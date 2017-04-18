Burdur Alaca Dokuması Kültür Oskarları'nda Finalde

Burdur alaca dokumaları, yurt genelinden toplam 320 ürünün yarıştığı 2017 yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışması'nda finale kaldı. Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinde toplam 320 ürünün katıldığı 2017 yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışması elemeleri tamamlandı. İki aşamalı gerçekleşen yarışmada 8 kategoride 320 ürün yarıştı. Yaşama Dokunanlar Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. İstemi Yücel ve Platform Başkanı Sevinç Mercan başkanlığında toplanan jüri finalistleri belirledi. Buna göre Burdur'un en eski geleneksel el sanatlarından olan alaca dokuma ürünleri de finale kaldı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye'nin geleneklerini, öz değerlerini yaşatan kamu ya da özel kuruluşlara ait çalışmaların yarıştığı Kültür Ürünleri Oskarları Yarışması'nda Burdur Belediyesi Alaca Dokuma Atölyesi'nde üretilen alaca dokumalarının finale kaldığını söyledi. Başkan Ercengiz, "Alaca dokumalarımız 63 şehir arasında finallere kaldı. 26 Nisan'da ödül töreni yapılacak. İnşallah bu törende ödül alarak Burdur'un öz değerini yaşattığımızın, koruduğumuzun karşılığını alacağız" dedi.