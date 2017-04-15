Burdur AK Parti'den Referandum Yürüyüşü

Ak Parti'den referandum yürüyüşü



*- BURDUR'da Ak Parti il başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.



Çatalpınar Kavşağı'nda Mehter Takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Ak Parti ve Türk bayrakları ile yaklaşık 1500 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek kalabalığa hitap etti.



Konuşmaların ardından yürüyüş tamamlandı.