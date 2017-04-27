Burdur Adliyesi'nde Ön Büro hizmeti



BURDUR Adliyesi'nde Ön Büro uygulaması hizmete girdi.



Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, adliyede hizmete giren ön büro hizmetiyle ilgili bilgi verdi. Ön büro uygulamasıyla vatandaşa daha iyi hizmet verileceğini ve mahkeme kalemlerindeki iş yükünün hafifletileceğini belirten Doğan, Burdur Adliyesi yeni hizmet binası 1.5 yıl önce açıldı. Türkiye'deki mahkeme ön büroları sistemine geçtik. Mahkeme büroları, açılacak davaların ilk müracaat yeri, dilekçelerin ilk müracaat yeri olarak vatandaşımıza hizmet vermeye başladı dedi.



Uygulama sayesinde mahkeme kalemlerindeki iş yükü baskısının büyük oranda azaldığını anlatan Başsavcı Doğan, Mahkeme kalemleri sadece duruşmalar ve dosyaların içeriğiyle ilgilenmeye başladı. Hakimlere gidecek olan ve hakimlerin zamanını çalacak olan dilekçe müracaatlarını da Ön Büro Müdürlüğü sayesinde kolayca dosyaların içine alabilmekteyiz. Zaman kaybı ve işlerin hızlı yürümesi anlamında önemli bir büro olarak hizmete açılmış oldu diye konuştu.



Ön büroda işlemlerin sıramatikle yürütüldüğünü, sırası gelen vatandaşın işlemini yaptıklarını kaydeden Başsavcı Doğan, sistemin Adalet Bakanlığı tarafından fiziki yapısı uygun olan tüm adliyelerde uygulandığını ve Burdur Adliyesi'nin ülke genelinde bu sistemin uygulandığı 25-30 adliye arasında yerini aldığını belirtti.



Ön Büro Müdürü Metin Yalçın, AB uyum yasaları çerçevesinde Burdur Adliyesi'nde Mahkemeler Ön Bürosu'nun hizmete girdiğini söyledi. Yalçın, Vatandaş adliyedeki her türlü işlemlerinde ön büromuza müracaat ediyor. Ben nereye gideceğim, kapı kapı dolaşma sorununu ortadan kaldırdık dedi.



Burdur Barosu avukatlarından Sonay Aydın Üçok da İşlerimizin hafiflemesinde ön büronun faydası oldu. En azından mahkeme kaleminden önce işlerimizi ön büroda halledebiliyoruz diye konuştu.