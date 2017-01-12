Burdur'a kar görmeye geldiler



*- ANTALYA'da üniversite öğrencisi 4 arkadaş kar yağışını görmek için Burdur'a geldi.



Burdur'da öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde şiddetini artıran yağış sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri İlhan Başak ve Mehmet Enes Demiralay, final sınavlarının bitmesinin ardından arkadaşlarıyla kar görmek için Burdur'a geldi.



İzmirli olduğunu söyleyen 19 yaşındaki İlhan Başak hayatında hiç kar görmediğini final sınavlarının bitmesinin ardından arkadaşları ile birlikte Burdur'a geldiklerini söyledi. Başak, "İzmir'de ve Antalya'da hiç kar yağdığını görmedim. Üzerimde beyaz şeyler var. Çok mutlu oldum" dedi.



Mehmet Enes Demiralay da "Ben de bu yaşıma kadar hiç kar görmemiştim. Final sınavlarımız bitince arkadaşlarımızla Burdur'a gelelim diye düşündük. Çok güzel kar yağıyor. Birkaç saat vakit geçirip Antalya'ya döneceğiz" diye konuştu.