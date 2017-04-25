Burdur 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü

57'nci Alay'a vefa yürüyüşü



*- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '57'nci Alaya Vefa' programı kapsamında Burdur'da yürüyüş düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Mahmut Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namaz sonrasında 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlığı anlatıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Çetin ve Gençlik Merkezi Üyeleri ellerinde 250 metrelik Türk bayrağıyla 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diye slogan atarak şehitliğe kadar yürüdü.



Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından katılımcılara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale Savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57'nci Alay başta olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi anmak için vefa yürüyüşü düzenledik. Bayrağımızı indirmemek, vatanımızı böldürmemek için canlarını seve seve veren şehitlerimizi anıyoruz. Allah bir daha o günleri göstermesin. Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.