Burdur 4.5 Yaşındaki Defne Ilk Yardımda Uzmanlaştı

4.5 yaşındaki Defne ilk yardımda uzmanlaştı



*- BURDUR'da ailesiyle oturan 4.5 yaşındaki Defne Aladağ, acil tıp teknisyeni olan annesi 31 yaşındaki Esengül Aladağ'dan aldığı eğitimlerle ilk yardım konusunda uzmanlaştı. Defne Aladağ, annesinin öğrettikleriyle kalp masajı ve suni teneffüs gibi başlıca ilk müdahaleleri öğrendi.



Burdur'da oturan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Şube Başkanı 31 yaşındaki Esengül Aladağ, yaklaşık 1.5 yıl önce hipertansiyon hastası annesi evde rahatsızlanınca o dönem 3 yaşında olan kızı Defne Aladağ'a ilk yardım eğitimi vermeyi kararlaştırdı. Evde boş zamanlarında kızına ilk yardım konularını anlatan Esengül Aladağ, bu konuda çocuğunu yetiştirdi. Bugüne kadar kalp masajından, suni teneffüsün nasıl yapılacağına kadar birçok konuya hakim olan Defne Aladağ, küçük yaşta ilk yardımı öğrendi.



'İLK YARDIM EĞİTİMİ VERMEYE BAŞLADIM'



Kızının geçen yıl evde yalnız kaldığı sırada hipertansiyon hastası annesinin bayılarak bilincini kaybettiğini anlatan Esengül Aladağ, kızının bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını anlattı. Aladağ, "Tesadüf eseri komşularımızın haber vermesiyle ambulansla eve giderek annemi hastaneye götürdük. Bu durumlarda karşılaşan çocukları eğitmeliyiz diye düşünerek 'hayata tutunan küçük eller' adı altında kızıma ilk yardım eğitimi vermeye başladım" dedi.



'1.5 YILDA UZUN BİR YOL KATETTİ'



Kızına verdiği eğitimlerle ilgili bilgi veren Esengül Aladağ, "Bu süre içerisinde hastalara bilinci olmadığı zaman nabzı ve solunumu varsa komo pozisyonu nasıl verilir bundan başladık. Daha sonra kalp masajı ve suni solunum nasıl ve ne şekilde yapılır, hastada travma varsa boyunluk takılmadan omurilik sabitlenmeden yaklaşılmayacağını ve bunların ömür boyu insanlarda felç hastalığına sebep olacağını öğrettik. 1.5 yılda uzun bir yol kat etti ve severek yapıyor" diye konuştu.



Esengül Aladağ, bütün çocukların bu konularda eğitim almasının önemli olduğuna dikkati çekti.