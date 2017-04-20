Burdur 3 Ilde Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'un Bucak İlçesi merkezli Burdur, Antalya ve Isparta'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Bucak'a bağlı Kızılseki Köyü merkezli Burdur, Antalya ve Isparta'yı kapsayacak şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgi ve belgelerin Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılmasının ardından başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheliler yaklaşık 3 ay boyunca takibe alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti olayının derinleştirilmesi amacıyla Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen 13 özel jandarma ekibi çalışmaya başladı.



Bugün Burdur, Antalya ve Isparta'da toplam 13 ayrı adreste 15 şüpheliye yönelik 6 uyuşturucu madde arama köpeğinin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, evleri, eklentileri, bahçeleri ve araçlarında yapılan aramada toplam 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 204 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 22 cep telefonu, 3 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi, 3 metal sikke, 1 gram bonzai, 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.