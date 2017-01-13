TÜMÜ
Haberler Search
Burcuna Göre Pişir! Oğlak

Burcuna Göre Pişir! Oğlak

Oğlak burçları Eataly mutfağında buluşuyor!

Burcuna Göre Pişir! Oğlak

Oğlak burçları Eataly mutfağında buluşuyor!

"Burcunuzun mutfakla arası nasıl? Sevdiklerinizin burçlarına göre hayran kalacakları lezzetleri hazırlamanın püf noktaları neler'Eataly Mutfak Atölye'sinde her ay burçlara özel workshoplar düzenliyoruz! Astrolog konuklarımızla keyifli bir astroloji sohbetinin de eşlik edeceği bu çok keyifli workshop'ları sakın kaçırmayın! Bu ayıın dersleri; Oğlaklar Mutfakta..."

Crostini alla Toscana

Ve

Zuppa di funghi

Ana Yemek: Ispanaklı lasagna

Tatlı: Mele al forno

Kaynak: Etkinlik.io


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads