Burcuna Göre Pişir! Oğlak

Oğlak burçları Eataly mutfağında buluşuyor!
"Burcunuzun mutfakla arası nasıl? Sevdiklerinizin burçlarına göre hayran kalacakları lezzetleri hazırlamanın püf noktaları neler'Eataly Mutfak Atölye'sinde her ay burçlara özel workshoplar düzenliyoruz! Astrolog konuklarımızla keyifli bir astroloji sohbetinin de eşlik edeceği bu çok keyifli workshop'ları sakın kaçırmayın! Bu ayıın dersleri; Oğlaklar Mutfakta..."
Crostini alla Toscana
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Zuppa di funghi
Ana Yemek: Ispanaklı lasagna
Tatlı: Mele al forno
Kaynak: Etkinlik.io