Burcu Gülay Taşcı 'Kentte Bir Çocuk' fotoğraf sergisi 24 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında saat 18: 00'da Çetin Emeç Sanat Galerisinde izleyenlerin beğenisine sunuluyor.



Açılış Kokteyl: 24 Ocak Saat: 18.00



Burcu Gülay Taşçı



29.06.1982 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. 2006 yılında İzmir Yüksel Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'nden 'mimar' ünvanı alarak mezun oldu.



Mimarlık ve fotoğraf üzerine araştırmalarını uzmanlık alanı olan 'çocuk ve mimarlık' konusu ile birleştiren Gülay Taşçı, bu sergide bir çocuğun kentsel mekandaki deneyimlerini İzmir kenti özelinde ele almıştır.