2013 yılında ilk teklisi ile söz yazarlığından yorumculuğa yol almaya karar veren Burcu Furtun ilk albümü ile yola çıkıyor.



"DMC etiketiyle yayınlanan 'Öyle Olsun' albümünün ilk konseri, şarkıların en yalın halleriyle sahnede olacak. Burcu Furtun, şarkıları ilk bestelediği şekilde, hikayelerini doğru anlatabilmek için akustik tadında bir sahne ile şarkılarını ve hikayelerini anlatacak.



Albümün hazırlık aşaması yaklaşık 1 sene kadar sürdü. Albümde eşi 'Onur Ensert' tüm aranjelere imza attı. Kendisi de ilk konserinde eşini yalnız bırakmayıp sahnedeki yerini alacak. Alternatif akıma örnek gösterilen albüm pop-rock tınıları taşısada her bir şarkının hikayesi bambaşka dünyalarda yaşıyor aslında. Burcu Furtun, Onlardan Biri, Tek Gerçek Var, Kış Uykusu ve Kalbin Nerde adlı teklilerinin ardından 'Öyle Olsun' albümü için çok heyecanlı. Albümün ilk videosu 29 Ocak 2016 'da 'Sen mi Çürüdün' adlı şarkı. Sanatçı, Pop-Rock-Country ama özellikle tüm bu öğeleri içinde barındıran alternatif şarkılar ile değişik bir sahne tecrübesi yaşatacak izleyenlere."



Piyano ve Gitar: Onur Ensert



Gitar: Levent Yıldırım



Bas Gitar: Serdar Kese



Perküsyon ve Ritim: Vahide Segah