Burçlarımız Birer Yiyecek Olsaydı Ne Olurlardı?

Kadınından, erkeğine her ne kadar ilgilenmiyorum deseler bile en az bir kere girip burçlarının özelliklerine bakanlar burada mı? Biliyorum, biliyorum bunlar çok saçma hı hı evet ama burada biz bizeyiz hadi gelin ve hangi yiyecek olduğunuza bakın bakalım doğru mu tahmin etmişiz...

Koç Burcu - Sıcak Çikolata

Çekici, canlı ve hareketli olan Koç burçları bence tam bir Sıcak çikolata ama fazla beklettiğinizde bardakta soğuk kıvamsız bir puding kalıntısına dönüşebiliyor yani yine koç burçları gibi sabırsız fazla bekletmeye gelmez.

Boğa - Patates

Boğalar tam bir patates! Uyumlu kişiliklerine en çok uyan yiyecek bu , salatasından, köftesine, kızartmasından, garnitürüne kadar her yerde PA-TA-TES! Hemen hemen her yemeğin içine ya da yanına katılıyo bu patates bu yüzden aynı boğalar gibi hiç orjinal değil maalesef

İkizler - Ananas

İkizleri ananastan başka hangi yiyecek bu kadar iyi anlatabilir bilemiyorum! İkizler burcu insanı entellektüel olmasıyla anneannelerimizin pazar çantalarında göremeyeceğimiz türden bir meyve olan ananas gibiler ama aynı zamanda ananası yediğimiz zaman nasıl önce tatlı sonradan dilimizde böyle acı mı acı bir tat bırakıyorsa işte ikizler burcu insanı da bazen iki yüzlü olup bazılarının kalbinde acı mı acı bir tat bırakabiliyorlar.

Yengeç - Frambuazlı Pasta

Yengeç burçları anaç tavırları ve sevecenlikleriyle ağızda tıpkı bir yaş pasta gibi musmutlu taptatlı bir tat bırakırlar ama onlar tek başlarına bir pasta değildirler çünkü hayal güçleri yüksektir , süslüdürler bu yüzden klasik kakaolu pasta olmak yerine biraz asortik biraz meyve tadı veren frambuazlı pasta gibidirler, eh bulaştımı da her yere dağılır , sıcakta yayılır falan tıpkı dağınık ve değişken olan yengeçler gibi.

Başak - Hindistan Cevizi

Hindistan cevizi aslında Survivorla şöhreti bulan bir yiyecek özellikle son günlerde Yattara'nın açılması zor ve ustalık isteyen bu meyveyi ağzı ve dişleriyle açmayı başarmasıyla da gündemde :D Ustalık demişken evet başak burçları da işlerde gösterdikleri ustalıkla tanınırlar ama şöyle ki aynı hindistan cevizini açarken ne kadar dikkatli ve titiz olmanız gerekiyorsa bu burcun insanı da o şekilde aşırı titizdir ve bu bazen bir dezavantaja bile dönüşebilir.

Terazi - Brokoli

Brokoliyi okuduğunda çoğunuzun "ıyyy!" şeklinde bir tepki verdiğini duyar gibiyim. Aynı zamanda terazi burçları da bu tepkiyle karşılaşıyorlar tıpkı brokoli gibi: "şey burcun ne peki? :)" "TERAZİ burcuyum ben seninki ne :)" "-neee terazi mi ıyyy dengesiz pisliktir bu be- hıııııı ımmmm peki o zaman şey ya sonra konuşuruz olur mu?" (KONUŞMADILAR) Genelde erkekler kızlar tarafından bu tepkiyle karşılanıyorlar bildiğim kadarıyla ama bir yandanda sağlıklı beslenen insanlar brokolinin her çeşidini severek ve isteyerek yiyip öneriyorlar bu da tıpkı her ne kadar kötü tepki alsalar da terazi insanlarının sevimli , uyumlu ve çekici olmaları gibi bir çok güzel özelliklerinin de olması gibi...

Akrep - Çikolatalı Çilek

Çikolatalı çilek deyince akılllarda güzel dudaklı bir kadının çileği çikolataya bandırması ve ısırması şeklinde bir sahne canlanır genelde :) İşte akrep insanı budur, göze hitap eder, çekicidir, tutkuludur, tatlıdır, sevginin ve şehvetin sembolüdür. Ama eğer siz çikolatayla çileği beraber yemekten bıkıp sadece daha tatlı olan çikolatayı tercih ederseniz çilek kıskanır zaten onu yemezseniz bir iki güne çürüyen hassas bir meyvedir , bencildir, kıskançtır tıpkı akrepler gibi...

Yay - Şeftali

Şeftalinin tüğlüsü de var tüğsüzü de her damağa hitap eden bir meyve insanına göre adapte olabiliyor yani bu özelliğiyle de yay burcu insanına benzer :) Yay burçları da çok çabuk adapte olurlar, neşelidirler fakat nasıl ki şeftaliyi çok diri diye alırsınız iki güne yumuşayıp su salar heh işte aynı yay burcu insanı da sizi ilk gün ilgiye boğarken ikinci gün sizden anında soğuyup uzaklaşabilir.

Oğlak - Ceviz

Ceviz denince akla ilk gelen beyne iyi geldiğidir, aklımız için faydalıdır çalışkan bir yiyecektir bu ceviz tıpkı oğlaklar gibi. Oğlak insanını tanıyanların öğreneceği ilk şey ne kadar çalışkan ve azimli olduklarıdır aynı zamanda ceviz kabuğu gibi dayanma güçlerinin ne kadar yüksek olduğu ama hani bazen cevizi kırmaya çalışırsınız da bir türlü olmaz ya oğlak burçlarının da kötü bir yanı var ki aynı böyle dik başlı olmaları, dediğim dedik yani...

Kova - Elma

Elmanın hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki bir iyi bahsederler ondan bir kötü, bir meyve hem iyi hikayelerde hemde kötü hikayelerde nasıl var olabiliyorsa Kova burcu insanı da özellikleriyle sizi şaşırtmaya yeter. Elma değil midir bir mucide yer çekimini bulduran, pamuk prensesi zehirleyen, cildimizi güzelleştiren.. Hatta elma değil midir Adem ile Havvayı cennetten eden... İşte Kova burçları da böyledir mucit, orjinal , yenilikçi aynı zamanda kendini beğenmiş, dikkat çeken ve egoist, ister istemez kendinizi onun yanında bulursunuz

Balık - Limon

Ah işte burçların en duygusalı en sulu gözlüsü tam bir limon :) BALIK! Limon mercimek çorbanızdaki şifadır, çiğ köftenizdeki mezedir, yazın içinizi ferahlatan limonatadır, malzeme bulamadığınızda kabuğunu rendeleyip size hızır gibi yetişen limonlu kektir, salatalarınızın vazgeçilmezidir, kısacası limon yaratıcıdır, yardımseverdir kendini her türlü size yardım etmeye hazırlamıştır tıpkı bir balık burcu gibi.. Balık insanı kendinden çok karşısındakini düşünür yardımseverliğin vücut bulmuş halidir ve yaratıcıdır adeta bir Derya Baykaldır :D ama aynı zamanda hiç beklemediğiniz anda sizi şaşırtır bir balık, o yapmaz ya dediğiniz anda öyle bir şey yapar ki şaşırıp kalırsınız yani limon gibidir bazen ekşidir bazense limondan beklenmeyecek kadar tatlı..

