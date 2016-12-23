Burçak Ilıman 'YILIN Kadın Ceo'su Ödülünü Aldı

Farklı sektörlerde edindiği iş deneyimlerini aktarmak üzere 2004 'te Avantgarde İletişim Danışmanlığı'nı kuran Burçak Ilıman, zirve kapsamında gerçekleştirilen 'The Turkey Women Empowerment and Leadership Summit'te 'Yılın Kadın CEO'su Ödülü'ne layık görüldü. Aldığı ödülle uluslararası alanda da başarısı tescillenen CEO Burçak Ilıman, İletişim Danışmanlığı'nın yanı sıra Stil ve Moda Danışmanlığı da yapıyor. Ilıman, dünyanın en iyi moda okullarından biri olan ESMOD'un Vakko ile anlaşarak Türkiye'ye gelmesi sonrası Stil Danışmanlığı Eğitimi, Çolpan İlhan Moda Okulu'ndan da Styling ve Moda eğitimi aldı.

Bu yıl 100'den fazla şirketten 200 kadar üst düzey profesyonelin bir araya geldiği '2016 Türkiye Kadın Güçlendirme ve Liderlik Zirvesi', başarılı kadın yöneticileri ödüllendirdi ve hikayelerini anlatmalarına ortam sağladı. TraiCon Events'ın birçok kategoride ödül dağıttığı zirvenin adaylarından biri de medya ve iletişim sektöründen Burçak Ilıman oldu. Ödül töreni için organize edilen gala gecesinde 12 yıldır ulusal ve uluslararası birçok şirket ve markanın iletişim danışmanlığını yürütmekte olan Avantgarde Communication Management'ın CEO'su Burçak Ilıman"Yılın Kadın CEO'su Ödülü"nü aldı.

Eşitliğin sağlandığı, kadın rolünün yeniden şekillendiği medya, pazarlama, iletişim, teknoloji, imalat gibi birçok alanda başarı elde eden kadın yöneticiler; zirve de yeni fikirler dinleme, işbirliği yapma ve potansiyellerini değerlendirme fırsatı buldu.

Türkiye Kadın Güçlendirme ve Liderlik Zirvesi; kadınları ülke ekonomilerinin önemli bir parçası olarak tanımayı savunuyor ve başarılı kadınların ilham verici öykülerini ön plana çıkarmaya gayet gösteriyor.