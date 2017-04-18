Buraya Kadarmış!

İlk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali gören Leicester'ın peri masalına Atletico noktayı koydu. İlk maçı 1-0 kazanan İspanyollar, bu kez 1-1 beraber kaldı ve adını yarı finale yazdıran takım oldu.



Leicester deplasmanında ilk yarıyı Saul ile 1-0 önde tamamlayan Atletico, Vard'ye engel olamadı. Ancak 1-1 biten maç sonunda tur atlayan Atletico Madrid oldu.