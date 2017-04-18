Buraya Kadarmış!
İlk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali gören Leicester'ın peri masalına Atletico noktayı koydu.
İlk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali gören Leicester'ın peri masalına Atletico noktayı koydu. İlk maçı 1-0 kazanan İspanyollar, bu kez 1-1 beraber kaldı ve adını yarı finale yazdıran takım oldu.
Leicester deplasmanında ilk yarıyı Saul ile 1-0 önde tamamlayan Atletico, Vard'ye engel olamadı. Ancak 1-1 biten maç sonunda tur atlayan Atletico Madrid oldu.
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads