Buray - Alaz Alaz şarkı sözleri! 'Alaz Alaz' şarkısının sözleri nelerdir?

Buray'ın yeni parçası Alaz Alaz 13 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Buray - Alaz Alaz sözleri nelerdir?