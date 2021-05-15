Buray - Alaz Alaz şarkı sözleri! 'Alaz Alaz' şarkısının sözleri nelerdir?
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Buray - Alaz Alaz şarkı sözleri! 'Alaz Alaz' şarkısının sözleri nelerdir?

Buray - Alaz Alaz şarkı sözleri! 'Alaz Alaz' şarkısının sözleri nelerdir?
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Buray'ın yeni parçası Alaz Alaz 13 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Buray - Alaz Alaz sözleri nelerdir?

Buray - Alaz Alaz şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAY - ALAZ ALAZ ŞARKI SÖZLERİ

Topladım tüm cesaretimi

Hadi beni al canına

Vallahi billahi gitmem

Bavulum dolu tıka basa

***

Usul usul öp dudağımdan

Günahımla bas bağrına

Vallahi billahi dönmem

***

Korkma sevişelim dörtnala

***

Bu hikaye seninle başlar

Teninde bitsin

***

Alaz alaz yanalım

Gök kubbeye varalım

Korksun dünya bu aşktan

Felaket çıkaralım

***

Alaz alaz yanalım

Nirvanaya varalım

Korksun dünya bu aşktan

Kıyamet koparalım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Buray - Alaz Alaz şarkısı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 41 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Gözde Ançel

Müzik: Buray, Gözde Ançel

Düzenleme: Buray

Mix: Emre Yazgın

Mastering: Çağlar Türkmen

Haber Yorumları
500
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