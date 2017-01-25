Burası Halep" Fotoğraf Sergisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Hayrat İnsani Yardım Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bağcılar Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla Yenikapı Metro İstasyonu sergi alanında açılan "Burası Halep" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.



Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te öncelikle insani koridorun açılması, daha sonra ateşkes için yapılan olağanüstü çalışmaların insani trajedinin durması konusunda Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini söyledi.



Halep'te yaşananların ırk, din, dil, mezhep ayrımı olmadan herkesin canını yaktığını ifade eden Benli, şunları kaydetti:



"Halep'te yaşananlar, dünyaya bakış açısı ne olursa olsun çok farklı insanların dahi kalplerini kanatan, onların da kendi çocuklarının canları yanmış, o bombalardan, patlamalardan kendi anne, babalarının canı yanmış gibi hissettiren bir olay. Bizler dünya insanlık ailesinin birer ferdi olarak sadece Türkiye'dekilerden değil, Türkiye'nin dışındaki zulümlerden de mesulüz, bu zulümlerin durması için elimizden gelen çabayı göstermek zorundayız."



Serginin hayata geçirilmesi konusunda, Anadolu Ajansı'na, İBB'ye, Bağcılar Belediyesi'ne, Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür eden Benli, Halep'te, Türkiye'nin çabalarının unutulmaması gerektiğini altını çizdi.



Fatma Benli, uzun yıllar uluslararası hukuk çalıştığını, dünyanın farklı yerlerinde canları yanan birçok insanla karşı karşıya geldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Suriye'de yaşananlar, bu zulümden en büyük zararı, annelerin ve çocukların gördüğünü gösteriyor. Tüm bunlar hep bir arada olmamız gerçeğini gösteriyor, o çocuklara biz yardım etmezsek yarın aynı akıbetin bizim başımıza gelmeyeceğini kimse söyleyemez. Türkiye olarak 15 Temmuz'da bunu çok net olarak gördük. Bu acıların tekrarlanmaması için birlik, beraberlik içinde olmamız gerekiyor."



Hayrat İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çalım ise, derneklerinin iç savaşın başlangıcından beri Suriye'de faaliyetlerini yürüttüğünü, insani yardım dolu 800 tırın da Halep'ten çıkan ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini ifade ederek, "Biz bu çalışmayı ve mazlumlara bu ihtiyaçların ulaştırılmasını, kendi inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Batı ülkeleri yardım etse de etmese de biz bu yardımları yapmaya devam edeceğiz, bizim üstümüzde bir mesuliyettir." diye konuştu.



Sergide, Hayrat Derneğinin Halep'te yürüttüğü çalışmaları gösteren fotoğrafların yanı sıra Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da yer alıyor.



Toplam 45 fotoğrafın görülebileceği sergi, 29 Ocak'a kadar gezilebilecek.