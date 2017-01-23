Burası Halep" Fotoğraf Sergisi

Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Burası Halep" adlı fotoğraf sergisi, Yenikapı metro istasyonu sergi alanında açıldı.



Serginin açılışında konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, amaçlarının Suriye'de yaşanan insani drama dikkati çekmek olduğunu söyledi.



Suriye'de iç savaş nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini aktaran Aygün, "Aileler perişan oldu. Sergiyle buna dikkati çekmek istiyoruz. Bu sergiyle Türkiye'nin Halep'te yaptığı insani yardımı göstererek uluslararası teşkilatların hiçbir şey yapmadığını da ortaya koyuyoruz." dedi.



Derneğin yardım faaliyetlerinden de bahseden Aygün, hükümetin çalışmalarının yanı sıra kendilerinin de sivil toplum örgütü olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, bölgeye insani yardım malzemeleri gönderdiklerini, bunun devam edeceğini kaydetti.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Suriye'deki iç savaşa değinerek, "5 milyona yakın insan ülkesini terk etti, 500 bine yakın insan hayatını kaybetti. Suriye'de en çok kıyım ve asimilasyonun yapıldığı yer maalesef Halep oldu. Biz tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Suriye'dekilerin Çanakkale'de ne işi varsa bizim de Suriye'de, Halep'te o işimiz var. Ensarlık görevimizi yerine getiriyoruz. Zulmün durması, gözyaşının durması ve insanlığın barış ve huzura kavuşması için çalışan Türkiye'nin neferi olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Hakkı Aygün ve Lokman Çağırıcı, beraberindekilerle sergiyi gezdi.



Sergide, Hayrat Derneğinin Halep'te yürüttüğü çalışmaları gösteren fotoğrafların yanı sıra Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da yer alıyor.



Toplam 45 fotoğrafın görülebileceği sergi, 29 Ocak'a kadar gezilebilecek.