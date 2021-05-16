Burak Yılmaz kimdir? Toplam kaç golü var? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç, mevkisi ne? Burak Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin en iyi forvetlerinden birisi olarak kabul edilen Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1'de ve toplamda kaç golü var merak ediliyor. Peki, Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda oynuyor? Burak Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Burak Yılmaz'ın futbol kariyeri merak edildi. Burak Yılmaz'ın toplam kaç golü var? Kulüp takımlarında ve milli takımda Burak Yılmaz kaç gole sahip? Burak Yılmaz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynamıştır? Burak yılmaz kaç golü var? Burak Yılmaz kaç asisti var? Tüm detaylar haberimizde.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz (d. 15 Temmuz 1985, Antalya), santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Burak Yılmaz doğum tarihi : 15 Temmuz 1985

Burak Yılmaz kaç yaşında : 35 yaşında

Burak Yılmaz nereli : Antalya

Burak Yılmaz mesleği ne : Futbolcu

Burak Yılmaz mevkisi ne : Forvet

Burak Yılmaz boyu : 1.88 m

Burak Yılmaz kilosu : 77 kg

Burak Yılmaz burcu ne : Yengeç

Burak Yılmaz forma numarası kaç : 17

Burak Yılmazhangi takımda : Lille

BURAK YILMAZ'IN TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

2003-2006 : Antalyaspor : 70 maçta 17 gol

2006-2008 : Beşiktaş : 39 maçta 6 gol

2008 : Manisaspor : 16 maçta 9 gol

2008-2010 : Fenerbahçe : 6 maçta 0 gol

2009 : Eskişehirspor (kiralık) : 14 maçta 1 gol

2010-2012 : Trabzonspor : 75 maçta 55 gol

2012-2016 : Galatasaray : 105 maçta 65 gol

2016-2017 : Beijing Guoan : 28 maçta 19 gol

2017-2019 : Trabzonspor : 32 maçta 28 gol

2019-2020 : Beşiktaş : 40 maçta 24 gol

2020- : Lille : 26 maçta 15 gol

Toplam :451 maçta 239 gol

Buna göre Burak Yılmaz toplamda 451 maçta 239 gol atmıştır. Tabi bu değerler kulüp bazındadır.

Milli maçlarda ise toplamda 120 maçta 32 golü vardır. Bunu da hesaba katarsak Burak Yılmaz oynadığı tüm profesyonel maçlarda yani 571 maçta 271 golü vardır.

2020-2021 SEZONU BURAK YILMAZ LİLLE'DE KAÇ GOLÜ VE ASİSTİ VAR?

Bu sezon Burak Yılmaz'ın Lille takımı ile toplamda 17 gol 5 asisti bulunmaktadır. 2 gol Avrupa kupalarında gelirken 15 gol Fransa liginde gelmiştir.

Fransa Ligue 1'de 15 gol 5 asistlik performansı ile Burak Yılmaz doğrudan 20 gole katkıda bulunmuştur.

BURAK YILMAZ KULÜP KARİYERİ

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

İlk yılları:

15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.

Antalyaspor Dönemi

Burak Yılmaz, 13 yaşında altyapısında futbol oynamaya başladığı Antalyaspor'da üç sene içinde PAF Takımı'na yükseldi.

2000-01 sezonu:

2000-2001 sezonu sonunda PAF Ligi'nde forma şansı bulmaya başlayan Burak Yılmaz, Antalyaspor ile ilk kez Kocaelispor'a karşı oynadı. Golsüz sona eren bu karşılaşma dışındaki tek maçına Antalyaspor Tesisleri'ndeki İstanbulspor mücadelesinde çıktı.

2001-02 sezonu:

Genç oyuncu, bu iki maçın ardından 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına 1 gol atan genç forvet, "10" numaralı formasıyla 17 PAF Ligi maçında 5 gol kaydetti.

2002-03 sezonu:

Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldıktan sonra, 2002-2003 sezonu başında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapı kategorilerinde dikkat çekici performanslar sergileyen Burak Yılmaz, profesyonel aşamadaki ilk maçı için biraz bekledi. Aralık 2002'deki Fransa karşılaşmasından önce Türkiye U-19 millî takımı kampına katıldı. Aynı zamanda millî takımdan arkadaşı olan Selçuk İnan, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında o dönem formasını giydiği Çanakkale Dardanelspor ile ligde boy göstermeye başladı. Kendisi ise ilk profesyonel maçına Nisan 2003'te Gümüşhanespor karşısında çıktı. Antalyaspor'un 4-1'lik skorla kazandığı mücadelenin son 4 dakikalık bölümünde dahil olan Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar toplamda 130 dakika olmak üzere 3 maçta daha (İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Sivasspor) forma giydi.

2003-04 sezonu:

Antalyaspor'daki sürelerini 2003-2004 sezonunda biraz daha artıran 18 yaşındaki oyuncu, 2004 yazında İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen U-19 millî takımının kadrosunda yer aldı.

2004-05 sezonu:

Burak Yılmaz, 2004-2005 sezonunda ise profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü attı. Alsancak Stadı'nda Karşıyaka önünde 2-0 yenik durumda olan takımı adına farkı bire indiren golü atan genç forvet, bitime 3 dakika kala kendi kalesine yaptığı vuruşla rakibini 3-2 öne geçirdi. O dönemki adıyla Lig A'da 2004-2005 sezonunu 29 maçta attığı 8 golle tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu.

2005-06 sezonu:

Burak Yılmaz, 2005-2006 sezonunda bir aşama daha kaydetti. Antalyaspor adına önemli bir parça hâline dönüşen forvet oyuncusu, hızı ve açık alandaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Sezonun devre arasına gelindiğinde ligde sadece 2 gol atabilmişti; ama millî takım seviyesindeki yükselişi devam ediyordu. Ocak 2006'da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde 5 gol attı ve Nisan 2006'da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı'ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. Artık Türkiye futbolunun en üst seviyesine biraz daha yakındı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımların radarına girmesi de uzun sürmedi. 2005-2006 sezonunda Lig A'da 24 maça çıktı ve 9 gol attı. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösterdi. Takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi oldu ve sonunda rotasını Süper Lig'e çevirdi. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş Dönemi

2006-07 sezonu:

Burak, Jean Tigana'nın Yıldırım Demirören'e ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. Tigana kendisini sağ kanatta oynatmayı seçti. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü attı. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, beklentilerin farkındaydı, fakat istenilen düzeyde performansa sahip olamadı. Jean Tigana yönetiminde ligi 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlı takımda forma giyen Burak Yılmaz, sezonu 30 maçla tamamlarken, rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken genç oyuncu bu platformda da takımına katkı sağladı. 7 maçta forma şansı bulan Burak Yılmaz, rakip filelere sadece bir gol bırakırken, kariyerinin ilk kupasını Beşiktaş forması altında kaldırdı. Siyah-beyazlı forma altında kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakalayan genç oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamında sahaya çıktı fakat hiç gol kaydedemedi.

2007-08 sezonu:

2006-2007 sezon sonunda Jean Tigana ile yollarını ayıran ve Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktörlüğe getiren siyah-beyazlı takımda genç oyuncu istediği forma şanslarını bulamadı. Oynadığı maçlarda Sağ kanat'ta forma giyen Yılmaz, 2007-2008 sezonunda ligin ilk yarısında sadece 9 maçın son 10-15 dakikalarında forma giydi bir de gol attı. Tek golünü tek Trabzonspor'a kaydeden Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme gruplarında bir maçta forma giydi. Gruplarda ise grubun son maçı olan FC Porto maçında ilk 11'de sahaya çıksa da devre arasında oyundan alındı. Beşiktaş kariyeri için son dönemleriydi genç oyuncunun. Devre arasında Manisaspor'un Slovak hücum oyuncusu Filip Hološko'yu transfer etmek için Beşiktaş kulübü 5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Koray Avcı'yla birlikte Burak Yılmaz'ı da gönderdi.

Manisaspor Dönemi

2007-08 sezonu:

Devre arasında golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Filip Hološko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a verdi. Takımın ilk 11'ine hemen giren Yılmaz, 3. lig maçında, kupalarla beraber 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a attı. Hat-trick yaptığı maçı Manisaspor 3-2 kazandı. Altyapı kategorilerinde birlikte forma giydiği Selçuk İnan ile Manisaspor'da tekrar buluşan Burak, bir röportajında Selçuk İnan ile Manisaspor'daki birlikteliği için, "onun arkadaşlığı beni yeniden futbola döndürdü" ifadelerinde bulundu. Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra Uğur İnceman, Sezer Öztürk, Oğuz Sabankay, Nizamettin Çalışkan ve Ferhat Öztorun gibi genç isimler de vardı yanında. Sezonun ikinci yarısında Manisaspor adına 9 gol atan Burak Yılmaz, bu bölümde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını birer kez havalandırdı. Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ın 6-3'lük skorla kazandığı karşılaşmada Manisaspor'un iki golünü Selçuk İnan, diğer golünü ise Burak Yılmaz attı. Manisaspor'da forma giydiği son maç 5-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiydi. Manisaspor sezon sonunda alt lige düşmek durumunda kaldı ve Selçuk İnan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Dönemi

2008-09 sezonu:

Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 23 Ağustos 2008'de Gaziantepspor maçının 53. dakikasında Colin Kâzım Richards'ın yerine girerek çıktı. Bu maçta Sağ kanat'ta forma giyen genç futbolcu bu maçın ardından Luis Aragonés tarafından fazla forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal ve FK Dinamo Kyiv karşısında oynadı. Burak, Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

Eskişehirspor Dönemi

2009-10 sezonu:

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu Eskişehirspor'a bir yıllığına kiralandı. Eskişehirspor'a kiralanan Burak Yılmaz, ilk maçına eski takımlarından Manisaspor karşısında çıktı. Bu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu, forvette Ümit Karan ve Souleymane Youla gibi oyuncuların olmasından dolayı bu maçta da teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Sağ açıkta oynatıldı. Kırmızı-siyahlı ekip adına üçü Kupa'da toplam 14 maçta oynadı. Ligde Kasımpaşa ve Türkiye Kupası'nda Yalovaspor ağlarını birer kez havalandırdı. Burak ayrıca Kasımpaşa'ya attığı golden sonraki hafta oynanan Denizlispor müsabakasında bir asist yaptı. Eskişehirspor formasıyla son maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. Devre arasında kariyerinin bir kez daha takasla gelişeceğini öğrendi. Böylelikle Fenerbahçe, Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor'a 3,2 milyon avro ile birlikte Burak Yılmaz'ı da vermiş oldu.

Trabzonspor Dönemi

2009-10 sezonu:

2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Trabzonspor'lu olan Yılmaz böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Dört büyüklerin üçünde forma giymiş olacaktı. Güneş tarafından ilk defa forvet mevkinde oynamaya başladı ve bundan sonraki her maçında forvet olarak kaldı. 15 Şubat 2010'da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 15 dakika oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı. 26 Şubat'ta ise ilk golünü ise eski takımı Antalyaspor'a attı. 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında bordo-mavili ekip adına 14 maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu, bu sekansta toplam 3 gol attı ve çocukluk arkadaşı Selçuk İnan ile 2 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Yarım sezonluk bölümde daha çok 4-2-3-1 dizilişinin forvet arkasındaki üçlü hattında sağ kanadını teslim alan Burak Yılmaz, 5 Mayıs 2010 günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ancak o sezona damgasını vuran hareketi, bu maçtan 11 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapacaktı. Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Bir puan arkada yer alan Bursaspor ise Beşiktaş'ı konuk ediyordu Bursa'da. Şampiyonluk için üç puana ihtiyacı olan Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor da Beşiktaş'ı 2-1 yenince şampiyonluk, uzun süre sonra ilk kez Anadolu'ya gidiyordu. Trabzonspor adına golü atan ve Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden ise Burak Yılmaz olmuştu. Kadıköy'de Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşayamayan yıldız oyuncu, bir anlamda şanssızlığını da kırmıştı.

2010-11 sezonu:

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 2010-2011 sezonunda Burak Yılmaz'ı hücum hattının en ucunda kullanmaya başladı. Bu bölgede durdurulamaz bir görüntüye bürünen yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Sezona Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli bir parçası olarak başlayan Burak Yılmaz, Avrupa arenasına Liverpool ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla geri döndü. Özellikle ligin son haftalarında maçta geçirdiği sakatlığa rağmen 88. dakikada gol atarak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği Beşiktaş maçı, Galatasaray ve Bursaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde attığı gollerle Trabzonspor'un toplam 82 puan elde ederek şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele ettiği sezonda orta sahadaki partneri Selçuk İnan ile muazzam bir birliktelik yakaladı. Burak Yılmaz, bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamladı.

2011-12 sezonu:

2011-2012 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatıldı. Süper Lig'in ilk maçında Manisaspor ağlarını havalandıran Burak, sezon boyunca başarılı performans göstereceğinin sinyallerini veriyordu. Art arda 8 maçta gol atan Burak Yılmaz, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor formasını terletiyordu. Burak Yılmaz, Şampiyonlar ligi ön eleme turunda Athletic Bilbao'ya karşı ilk 11'de başlamış fakat rakip oyuncuya hareketinden dolayı kırmızı kart görmüştür. Bir önceki sezon da Şike soruşturmasına karışan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar ligi'ne katılamamasından dolayı Şampiyonlar ligi'ne direkt olarak katılan Trabzonspor'un ilk 3 grup maçında cezası nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, Trabzonspor ile çıktığı 3 grup maçında da gol atamadı. Trabzonspor ise grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise PSV ile eşleşen Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü kaydetti. Tanju Çolak'ın 39 gollü lig rekoruna çok yaklaşan yıldız oyuncu, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçında sezonun kendisi adına 32. lig golünü atarak Fatih Tekke'ye ait Trabzonspor rekorunu (31 gol, 2004-2005 sezonu) kırdı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu. Ayrıca Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda ligde attığı 33 golün ardından Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü için de üst sıralarda yer aldı. Katsayısı 1,5 olan Süper Lig'deki golleri sayesinde 49,5 puan toplayan yıldız, sezon sonunda kendisine Lionel Messi (Barcelona, 50 gol, 100 puan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 46 gol, 92 puan), Robin van Persie (Arsenal, 30 gol, 60 puan), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04, 29 gol, 58 puan), Zlatan Ibrahimovic (Milan, 28 gol, 56 puan), Wayne Rooney (Manchester United, 27 gol, 54 puan) ve Mario Gomez'in (Bayern Münih, 26 gol, 52 puan) ardından sekizinci basamakta yer buldu. Ayrıca Burak Yılmaz, son iki sezonda Süper Lig'de bulunan 20 takımın 18'ine karşı gol atmayı başardı. Bu bölümde en fazla Gaziantepspor'un filelerini havalandıran (6 gol) Burak, gol dökümünü şu şekilde oluşturdu: Kayserispor (5), Kardemir Karabükspor (5), İstanbul BŞB (5), Eskişehirspor (3), Sivasspor (3), Samsunspor (3), MKE Ankaragücü (3), Orduspor (3), Galatasaray (2), Beşiktaş (2), Fenerbahçe (2), Antalyaspor (2), Manisaspor (2), Kasımpaşa (2), Bursaspor (2), Bucaspor (1), Gençlerbirliği (1). Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ligde olan Konyaspor ve 2011-2012 sezonunda ligde yer alan Mersin İdman Yurdu'na ise gol atamadı.

Galatasaray Dönemi

2012-2013 sezonu:

Adı Lazio, Lokomotiv Moskva gibi kulüplerle anılan Burak Yılmaz, Lokomotiv Moskva kampına katılmış fakat sözleşme imzalamadan Trabzonspor ile olan sözleşmesindeki madde kullanılarak Galatasaray'a transfer olmuştur. 18 Temmuz 2012'de ise Galatasaray tarafından Burak Yılmaz'ın 5 milyon € karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı. Burak cezası nedeniyle sezon başında Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde forma giyemedi. Burak Yılmaz resmi olarak Galatasaray formasını ise ilk kez Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş maçında terletti ve bu maçta yere düşürülerek takımına penaltı kazandırdı. Burak, Galatasaray formasıyla ilk resmî golünü ise Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'la oynanan maçta attı. Ayrıca Burak 4. hafta oynanan Antalyaspor maçında da Frikik golü kaydetti. Burak Yılmaz Galatasaray formasıyla Şampiyonlar ligindeki ilk maçına ise Old Trafford'da Manchester United karşısında çıkmıştır. Burak, 7 Kasım 2012'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Cluj'la oynanan maçta hat-trick yaparak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Cluj'a hat-trick yapmasının ardından UEFA Haftanın Takımı'nda kendisine yer buldu. Bu maçın ardından gruptaki rövanş maçlarının tamamında gol atan Burak, Grubu 6 golle tamamladı. Burak Yılmaz, bu sonuçla bir Şampiyonlar Ligi grubunda en fazla gol bulan Türk futbolcu oldu ve gruplarda 5 gol atan Hakan Şükür'ü geride bıraktı. Burak, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 gol atmasının ardından UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Burak Yılmaz 10 Şubat 2013'te oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında rakip ağları 2 kez sarsarak lig de Galatasaray formasıyla 12. golüne ulaştı ayrıca bu goller ile birlikte Türkiye futbol liglerinde 100'ler kulübüne girmeyi başardı. Antalyaspor formasıyla attığı gollerin 1. Ligde atılmış olması nedeniyle Süper Lig bazında yüzler kulübüne girmesi daha sonra gerçekleşti. Burak, Şampiyonlar ligi'nde 7. golünü ise Schalke ağlarına yolladı fakat maç 1-1 sonuçlandı. Bu maçın ardından ligde Ordu karşısında 11'de başlayan Burak, bu maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak Galatasaray'ın 2-0'dan 4-2 geri dönmesinde en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Burak Yılmaz bu maçın ardından Schalke deplasmanında da takımını öne geçiren golü atarken Şampiyonlar Ligi'nde Galatasay'ın kaydettiği 11 golün 8'ine imza atmış oldu ve Şampiyonlar Liginde 6 maç üst üste gol atarak bu alanda da Marouane Chamakh'ın rekoruna ortak oldu. 5 Mayıs 2013 günü Galatasaray Sivasspor ile karşılaştı ve Burak Yılmaz ilk 11 başladı ve Galatasaray adına 2 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Bu maçın sonunda Galatasaray 4-2 galip geldi ve Galatasaray bitime 2 hafta kala 19. Şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle Burak Yılmaz da kariyerindeki ilk Süper Lig kupasını kazanmış oldu. Burak Yılmaz Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü ise 12 Mayıs 2013'te penaltıdan Fenerbahçe ağlarına yolladı. Bu gol ile Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla ligde 23. tüm kupalarda ise 31. golüne ulaştı. Sezonun son maçında ise Trabzonspor ağlarını 1 kez havalandıran Burak Yılmaz, ligdeki 24. golüne ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle birlikte toplamda 32 gole imza atarak başarılı bir performans gösterdi. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Burak Yılmaz da gol kralı oldu. Burak ayrıca ligde 14 sezon sonra üst üste iki kez kral olma başarısını gösterdi. Son olarak Hakan Şükür 1996-97, 97-98 ve 98-99'da üst üste üç sezon gol kralı olmuştu. Ayrıca Burak, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gol kralları sayısını da eşitledi. İki takım da on beşer kral çıkardı. Galatasaray 11 sezon sonra şampiyonlukla, gol krallığını bir arada yaşadı. 2001-02 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'da Arif Erdem 21 golle krallığı İlhan Mansız'la paylaşmıştı.

2013-2014 sezonu:

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda birçok başarı yaşayan ve sezon sonunda hem gol krallığı hem de kariyerindeki ilk "Lig şampiyonluğu"'nu yaşayan Burak Yılmaz, Türkiye millî takımında da mücadele ettiği için Selçuk İnan ile Galatasaray'ın kampına 5 gün sonra katıldı. Shrewsbury Town ile oynanan mücadelede oyuna sonradan dahil olan Yılmaz, 1 gol atarak takımının 2-1 galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu. 29 Temmuz 2013'te Burak Yılmaz, dünya çapında 36 farklı dilde ve 200'den fazla ülkede yayın yapan Goal.com internet sitesinin altıncı kez düzenlediği, "dünyanın en iyi 50 oyuncusu" listesinde 20. sırayı aldı. Burak Yılmaz bu dalda başarılı olan ilk Türk futbolcu oldu. Burak Yılmaz Süper Lig'de ilk maçında Ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıkmış ve penaltıdan Antep ağlarını sarsmıştır. Galatasaray'ın 2-1 galip gelmesinde büyük pay sahibi olan Yılmaz, Süper Lig'in 2. haftasında ise deplasmanda Bursaspor ağlarını sarsmayı başarmıştır. 23 Ekim 2013 tarihinde oynanan FC København maçında ve bu maça kadar çoğu maçta forma giyen Burak, Bursaspor maçından sonra hiç gol atamadı. Kayserispor maçına da ilk 11 başlayan Burak, Süper Lig'de tam 63 gün sonra golle buluştu. Ayrıca kariyeri boyunca Kayserispor'a karşı 10. golünü atan Burak'ın en çok gol attığı takım Kayserispor oldu. Bir önceki sezon Türkiye futbol liglerinde 100. golünü atmış olan Burak, [[23 Kasım 2013 tarihinde Sivasspor karşısında bulduğu golle Süper Lig bazında da 100'ler kulübüne girmiş ve bu başarıyı elde eden 35'inci futbolcu olmuştur. Burak Yılmaz 6 Aralık 2013 günü Elazığspor maçında frikikten gol atmış ve bu gol bu sezondaki ilk frikik golü olmuştur. 28 Aralık 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor maçında da ağları havalandıran Burak, bu takımla birlikte ligdeki bütün takımların ağlarını kariyerinde sarsmış oldu. Ayrıca Burak ligde 10. golünü atan Burak, sezona kötü başlamış olsa da Aatif Chahechouhe, Hugo Almeida ve Ezequiel Scarione ile 1.sırada yer almıştır. Devre arasında ise takımıyla Antalya kampına katılan Burak, bu kamp sırasında takımıyla Turkish Airlines Antalya Kupası'nda çıktığı ilk maç olan AFC Ajax maçında gol atmış ve 2014 yılının resmi olmasa da hem kendi hem de kulübü adına ilk golünü atmıştır. Finalde ise Celtic maçında ikinci yarıda forma giyen oyuncu, penaltılara uzayan karşılaşmada takımının 2. penaltı golünü atmıştır. Galatasaray penaltılarda rakibini 5-4 mağlup etmiş ve bu kupayı müzesine götürmüştür. Burak Yılmaz 2014 yılındaki ilk resmi maçına ise Türkiye Kupası'nda Tokatspor karşısında çıkmıştır. Bu maçın ikinci yarısında takımını öne geçirecek penaltıyı yaptıran isim olan Burak, bu maçtan sonraki hafta ise Antalyaspor ile oynanan kupa maçının 90. dakikasında oyuna Albert Riera'nın yerine dahil olmuş ve maçın 90+2. dakikasında çatal denen yere topu yollasa da kaleci Hakan Arıkan bu topu zor da olsa çelmiştir ve kalesinde Burak girmeden 90. dakikada golü gören Galatasaray, 1-1 berabere kalmıştır. 22 Ocak 2014'te ise Elazığspor karşısında maça sahada Hakan Balta'nın olmasına rağmen kaptan çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştır. Ancak maçın son anlarında ise yan hakemle girdiği bir diyalog sonrası kırmızı kart ile oyundan atılmıştır. Burak 2014 yılındaki ilk resmi golünü ise 8 Şubat 2014 günü Eskişehirspor maçında atmıştır. Ayrıca bu maç Burak'ın 300. resmi karşılaşması olmuştur. O sezon Türkiye Kupası'nda yarı finalde Bursaspor ile eşleşen Galatasaray'da rövanş maçında takımın 2-0 geri düştüğü maçta 2 gol atarak takımının 5-2'lik galibiyetinde pay sahibi oldu ve Sneijder ile birlikte maçın yıldızı oldu. Sezon sonunda Süper Lig'i 16 gol ile tamamlayan Burak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadı. Türkiye Kupası final maçında Eskişehirspor'a karşı forma giyen Burak, 90 dakika sahada kaldı ve takımı 1-0'lık galibiyetle kupanın sahibi oldu.

2014-2015 sezonu:

2014-15 sezonu başında ise tıpkı Selçuk İnan gibi sözleşme yenilendiği ve sırasıyla 2.750.000, 2.800.000, 2.850.000, 2.900.000 ve 2.950.000 Euro'luk garanti ücret ve her sezon maç başı 25.000 Euro karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sezon başında Didier Drogba'nın takımdan ayrılmasıyla Umut Bulut ve genç Berk İsmail Ünsal ile takımın 3 forvetinden birincisi olan Yılmaz, ilk golünü Honved ile oynanan hazırlık maçında attı. Bu maçta 2 gol birden atan Burak, daha sonra ise 25 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe karşısında forma giyse de ağları havalandıramadı. O sezon ilk Süper Lig maçına Bursaspor karşısında çıkan Burak Cesare Prandelli yönetimindeki takımın 2-0 galibiyetinin ilk golünü atarak deplasmanda 3 puanın alınmasında pay sahibi oldu. 16 Eylül tarihinde takımının Şampiyonlar Liginin ilk haftasında, Türk Telekom Arena'da ağırladığı Anderlecht karşısında, maçın uzatma anlarında attığı golle skoru 1-1'e getirmiş, böylece takımının Şampiyonlar Ligi'ne iç saha yenilgisiyle başlamasını engellemiş oldu. 3 Haziran 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz 3 gol kaydederek hat-trick yaptı ve maçın adamı seçildi. Ayrıca Burak Yılmaz bu golleriyle Türkiye Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu unvanını alarak Hakan Şükür'ün rekoruna ortak oldu.

2016:

Burak, Galatasaray'da toplam 141 maça çıkmış ve 82 gol atmıştır.

Beijing Guoan Dönemi

16 Şubat 2016 tarihinde, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile sözleşme imzalamıştır. 2 Ağustos 2017 tarihinde aile sebeplerden ötürü Beijing Guoan ile sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor (2. dönem)

2017-18 sezonu öncesinde Trabzonspor ile anlaştı.

Beşiktaş (2. dönem)

2006 ve 2008 yılları arasında da Beşiktaş forması giyen futbolcu, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş ile anlaştı.

Lille Dönemi

Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılın sonunda, 35 yaşında Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübüyle anlaştı. Burada çok iyi performans sergileyen Yılmaz, 2020-21 sezonun sonunda Ligue 1'de yılın oyuncusu adayı olmuştur.

BURAK YILMAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Burak Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldı. 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2'de forma giydikten sonra, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Ocak 2006'da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde 5 gol attı. Nisan 2006'da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı'ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. İlk golünü ise atması için biraz beklese de 3 Haziran 2011'de Belçika ağlarını sarstı ve Guus Hiddink'in 4-2-3-1 sisteminin ileri ucundaki vazgeçilmezi oldu. Burak bu maçın ardından 2 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Selçuk İnan'ın asistini gole çevirirken ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu maçın ardından Azerbaycan'a da gol atan oyuncu takımının EURO 2012'ye katılamamasını engelleyemedi. Guus Hiddink ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Burak, 4-4-2 sisteminde gerek Umut Bulut gerekse Mustafa Pektemek gerekse de Mevlüt Erdinç'in yanında oynadı. Hazırlık maçlarında 3 gol atan Burak, bu maçların ardından tekrar 4-2-3-1 sisteminin en ucunda görevlendirildi ve bir sonraki golünü 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra ve Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. 11 Ekim 2013 tarihinde Estonya karşısında attığı golle millî takım formasıyla üst üste 5. maçta gol atmış ve bu alandaki rekoru üst üste 4 maçla paylaştığı Arda Turan'ı geçerek tek başına ele geçirmiştir.

BURAK YILMAZ ÖZEL HAYATI

Manolya Yılmaz adında bir kardeşi olan Burak, 15 Haziran 2014 günü ise İstem Atilla ile Antalya'da dünya evine girdi. Düğüne Selçuk İnan, Olcan Adın, Veysel Sarı, Necati Ateş ve Caner Erkin gibi isimler katılırken Yılmaz düğünde şahitliğini Selçuk İnan'ın yapması hakkında ise ""Bugün hayatımın en anlamlı oyunu herhalde. Özellikle Selçuk İnan'ın asisti vardı" ifadelerinde bulundu. 31 Mart 2015'te eşi İstem Atilla Yılmaz'dan Nazlı isminde bir kızı oldu. İkinci kızı Derin 21 Ağustos 2016 tarihinde doğdu. Burak Yılmaz ile İstem Atilla, Haziran 2018'de boşandılar. Mahkeme boşandığı eşine 1.3 milyon lira tazminat ve çocukları için her ay 11 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

Temmuz 2020 tarihinde çıkan haberlerde Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı ve 2019'da barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden evlenmeye karar vermiştir. Yeniden barışan çiftin, en yakın zamanda nikah masasına oturacağı belirtilmiştir.

2016 yılında bir İETT şoförüyle tartışma yaşaması uzun süre gündemde kalmıştır.