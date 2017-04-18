Burak Yılmaz ile İlk Görüşme Yapılıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde Burak Yılmaz bulunuyor.

Burak Yılmaz ile İlk Görüşme Yapılıyor!

Mevcut kadroda Trabzonspor'un sadece iki forveti var; Rodallega ve Dame N'Doye. Bordo-Mavililer yeni sezon öncesi mutlaka çok iyi bir golcüyü daha takıma kazandırmak istiyor.

Hedefteki bir numaralı isim Burak Yılmaz.

Akyazı'nın açılışına gelen ve Bordo-Mavili camia ile sıcak ilişkilerini sürdüren Burak ile önümüzdeki günlerde ilk görüşme yapılacak.

Başkan Muharrem Usta'nın, Çin'de Beijing Guoan forması giyen milli forvetle telefonda konuşacağı ve teklifte bulunacağı öğrenildi.

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Burak dönmeye sıcak bakarsa, maddi konuları görüşmek üzere Beijing Guoan kulübünün kapısı çalınacak. Orada yıllık 6 milyon Euro kazanan Burak konusunda Trabzonspor'un kafasındaki formül, ücretinin yarısını ödemek ve 1 sezonluğuna yıldız ismi kiralamak.

(Fanatik)


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