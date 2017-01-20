Burak Yılmaz'dan İddialı Sözler: 'Hedefim Büyük'

FutbolArena - Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, yeni sezon öncesi takımının kamp yaptığı yerden Bein Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında talihsiz sakatlık yaşadığını ama sonradan toparlandığını söyleyen Burak Yılmaz, bu yıl hedeflerini büyüttüğünü dile getirdi. Milli futbolcu ayrıca Çin futbolunun son dönemde büyük bir gelişim kaydettiğini de sözlerine ekledi.



Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:



"ÇİN FUTBOLU ÇOK GELİŞTİ"



"Burada gelişen bir lig var. Gelişen bir futbol var. Maddi yönde hiçbir sıkıntıları olmadığı için istedikleri şartlarda yeni yeni oyuncular kazandırabiliyorlar. Ancak baktığımız zaman Guangzhou senelerdir burada şampiyon olmuş bir takım. Senelerdir bir başarıları var. Bu sene ise her takım çok güçlendi. Ersan'ın kulübü güçlendi. Shanghai Shenhua, Jiangsu da keza öyle. Bu sene farklı bir lig olacaktır. Zaten gelen oyuncular belli. Büyük isimler geliyor ve sadece yaşlı oyuncular değil, Avrupa'da önemli kulüplerin transfer edemediği futbolcular aldı. Biz de iddialıyız. Umarım bu sene başarılı olacağız."



"ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIM"



"Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Ligde son 14 maçta 11 gol attım. İlk yarısında forma giyememiştim ama toparlandım. O yüzden mutluyum ve beklentileri karşıladım. Bundan sonra da karşılayacağım. İnşallah bu sezon sakatlık olmazsa, Allah izin verirse benim de hedefim var. Tabi ki önce kulübümün başarılı olması ama benim de hedefim her zaman atabildiğim kadar gol atmaktır."



"TÜRK ABLAMIZ YEMEK YAPIYOR"



"Yemek konusunda başlarda büyük sıkıntı yaşıyordum. Sağolsun Türk ablamız var. Bize Türk yemekleri yapıyor ve o yüzden hiç özlemiyoruz. Tabi annemin yemekleri gibi olmuyor ama Allah'a şükürler olsun yemek konusunda zorlanmıyorum. Kampta biraz zorlanıyorum. Tabi çok büyük problem değil bunlar. Allah'a şükürler olsun sağlığımız yerinde, sakatlığımız yok. Çalışıyoruz, devam ediyoruz."