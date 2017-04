Burak'tan Fahriye'ye Büyük Jest: Düğünde Her Şey İstediğin Gibi Olacak

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le Haziran ayındaki nikah törenlerine sponsor olmak isteyen firmalara 'Kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız' diye yanıt verdi. Yakışıklı oyuncu, nişanlısına da 'O gün her şey senin istediği gibi olacak' dedi.

DÜĞÜNE SPONSOR OLMAK İÇİN HERKES BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Geçtiğimiz ay evliliğe ilk adımı atan Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in düğünü şimdiden olay yarattı. Her ikisi de sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'dan Balkanlar'a hatta Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, düğünleri için teklif üzerine teklif almaya başladı. Düğünün yapılacağı mekandan balayı adresine, gelinlikten damatlığa kadar nikah törenindeki her detayla ilgili sponsorluk yarışı başladı. Düğüne sponsor oldukları takdirde geniş kitlelere ulaşacağını düşünen firmalar, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'e çok yüklü miktarda paralar teklif etti.



BURAK ÖZÇİVİT: KENDİ DÜĞÜNÜMÜZÜ KENDİMİZ YAPACAĞIZ

Önceki akşam güzel nişanlısıyla Arnavutköy'de yemek yiyen yakışıklı oyuncu, sponsorluk yarışına son noktayı koydu. "Biz kendi düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz" diye konuşan Burak Özçivit, bu konudaki kararının kesin olduğunun da altını çizdi.



BURAK, FAHRİYE'Yİ SÖZLERİYLE ERİTTİ

Burak Özçivit ayrıca Fahriye Evcen'e "O gün her şey onun istediği gibi olacak" dedi. Fahriye Evcen adeta eridi bitti.