Burak Şen: "Engelli İnsanlarımızı Evlerinden Çıksın, Spor Yapsın"

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan takımın oyuncularından Burak Şen, "Engelli insanlarımızı evlerinden çıksın, spor yapsınlar. Hayat her zaman her türlü güzeldir" dedi.



22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımda yer alan Burak Şen, basketbola başlama hikayesini anlattı. Basketbola Melikgazi Belediye Bedensel Engeller Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin sayesinde başladığını belirten Şen, "Okullara haber yolluyorlarmış, 'Engelli öğrencileriniz varsa spora teşvik edin' diye. Onun vesilesi ile ben de başladım. Küçüklükten beri hayalimdi. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın maçlarını çok izledim televizyonda. Devamı da gelecek inşallah" dedi.



Kendisine verdikleri büyük destekten dolayı ailesine teşekkürlerini ileten Şen, "Aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman desteklerini bende esirgemediler. Ben bu günlere geldiysem ailemin desteği ve emeği ile geldim. Ailemin desteği ile daha iyi yerlere geleceğim inşallah. Onların hiçbir zaman emeklerini zayi etmeyeceğim. Boyunları asla bükmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



"Hedeflerime adım adım ilerliyorum"



Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Burak Şen, "Hedeflerime adım adım ilerliyorum. Avrupa Şampiyonu olduk. Bu doğrultuda devam edip şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Kanada'nın Toronto şehrinde olacak Haziran-Temmuz arasında. Kanada'da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek altın madalya ile dönmek istiyoruz" dedi.



"Spor çok güzel bir şey"



Engelli sporculara da tavsiyelerde bulunan Burak Şen, "Spor engel tanımıyor. Hiçbir zaman engellerinden utanmasınlar. Çünkü her insan engel ile karşı karşıya günümüzde. Bazı aileler çocuklarını dışarı çıkarmıyor. Hiçbir zaman engellerlinden utanmasınlar, hem aileler hem engelli kardeşlerim. İlk başta 'yapamayacağım' diye bir hisse kapılabilirler ama zamanla aşılır. Aşılmayacak bir problem değil. Spor yapsınlar. Spor çok güzel bir şey. Başladıkları zaman bir daha bırakamazlar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ