Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti muradına eriyor. Burak Özçivit, sevgilisine 90 bin TL'lik yüzükle evlenme teklifi etti. Burak Özçivit, 32'nci yaşını sevgilisi Fahriye Evcen'in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. Kendisine yapılan sürprizin altında kalmayan Burak Özçivit, önceden planladığı hamlesini bu gece yapmayı seçti. Evcen'e yaptığı romantik evlilik teklifi geceye damgasını vurdu.

BURAK ÖZÇİVİT FAHRİYE EVCEN'E EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Fahriye Evcen'in organize ettiği partiye Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin yanı sıra, 30 farklı kişinin katıldığı öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Burak Özçivit, iki yıllık sevgilisi Fahriye Evcen'in önünde diz çöktü ve teklifi yaptı.

EVCEN: SONSUZA KADAR EVET

Cebinden çıkardığı 90 bin TL'lik yüzüğü güzel oyuncuya uzatıp bağırarak "Benimle evlenir misin?" diyen yakışıklı oyuncunun teklifi karşısında Evcen adeta şoke oldu. Güzel oyuncu, kısa süreli şaşkınlığın ardından alkışlar arasında "Sonsuza kadar evet" diye haykırarak sevgilisinin boynuna sarıldı. Özçivit'in evlilik teklifini önceden planladığı, partinin kendisine sürpriz olduğu öğrenildi.