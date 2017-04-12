Burak Çebi
Burak Çebi 13 Nisan'da Arsu Sahne'de.
Burak Çebi 13 Nisan'da Arsu Sahne'de...
Burak Çebi
Son yıllarda İspanya, İtalya ve Türkiye'deki uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle adından söz ettiren piyanist Burak Çebi, genç kuşağın gelecek vadeden piyanistleri arasında yer almakta.
Eğitimini İzmir Devlet Konservatuvarı'nda Seçil Akdil'in sınıfında ve Almanya'da Nürnberg Yüksek Müzik Okulu'nda Ingeborg Schmidt-Noll'un sınıfında alan Burak Çebi 2011 yılında aynı okulun piyano ustalık sınıfı'ndan mezun olmuştur. Günümüzde yaşamına Berlin'de devam etmekte ve çalışmalarını Devlet Sanatçısı piyanist Hüseyin Sermet ile sürdürmektedir.
2016 yılında Franz Schubert ve Claude Debussy'nin eserlerini içeren ilk albümünü kaydeden sanatçı, 2013 yılında İstanbul Uluslararası Orchestra Sion Piyano Yarışması'nda 1.'lik ödülünü, 2016 yılında İspanya'nın Orihuela kentindedüzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki piyano yarışmasında 2.'lik ödülünü ve İtalya'da 2016 yılında Rimini'de düzenlenen Musica Enharmonia Piyano yarışmasında yine 2.'lik ödülünü kazandı.
Son yıllarda Berlin (Enstrüman müzesi, Franzosischer Dom), Münih (Steinway-Haus), Bayreuth (Steingraeber-Haus), İstanbul (Notre Dame de Sion, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ), Ankara (Bilkent Konser Salonu) İzmir (AASSM, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi), Bourges (Theatre Saint Bonnet), Neumarkt (Reitstadel) Fürth (Stadttheater), Bamberg, Ingolstadt, Trier ve başka bir çok şehirde resitaller verdi ve Freiburg Piyano Akademisi 2011, Berlin Geza-Anda Piyano günleri 2011, Heidelberg İlkbahar Festivali 2010, Schaffhausen Uluslararası Oda Müziği Günleri 2008, Tegernsee 'Chance 2009'Piyano Festivali, Friedberg Yaz Festivali 2013-2014 gibi organizasyonlarda yer aldı.
2014 yazında Gotthard-Schierse Vakfı'nın daveti üzerine Berlin Filarmoni'deki Enstrüman Müzesi'nde bir resital veren sanatçı ayrıca Berlin Klasik Müzik Yaz Festivali 2012 çerçevesinde Berliner Camerata OdaOrkestrası ile birlikte sahneye çıkarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 9 Numaralı piyano konçertosunu ve Türk bestecilerin eserlerini seslendirdi. 2016 yılında Ludwigshafen Devlet Filarmoni Orkestrasının düzenledigi 'Schubert ve Şevki Bey' isimli özel konserde Istanbul Radyosu'ndan sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Klasik Türk Müziği ile Klasik Batı Müziğinin birlikte sunulduğu bir konser verdi.
Oda müziği ve Lied alanlarında da aktif olan Burak Çebi, Almanya'daki uluslararası Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın (Internationale Stiftung für Kultur und Zivilization) Almanya içinde bir çok şehirde düzenlediği oda müziği konserlerinde düzenli olarak yer alıyor. Bunun dışında 2015 yılında Berlin Radyo Evi'nde Alman Besteci Peter Ronnefeld'in eserlerini içeren konserde Soprano Anne Steffens ile olan Lied performansı DeutschlandRadio Kultur kanalında yayınlandı. 2012 yılında Berliner Camerata Oda Orkestrası üyeleriyle Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Beşli'sini seslendirmiş olan sanatçı ayrıca Berlin'de düzenlenen Prelude Concerts isimli oda müziği konserleri serisine de konuk oluyor.
Burak Çebi'nin 2016/17 sezonunda gerçekleştireceği konserlerden bazıları : Ankara'da Mozarthaus ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda, İstanbul Leyla Gencer Sanat Merkezi'nde ve MIAM Ilhan Usmanbaş Konser Salonu'nda, İtalya'nın Rimini şehrinde ve Almanya'nın Berlin, Dresden ve Bad Wildbad şehirlerinde resitaller ve oda müziği konserleri.
Bunun dışında Münih'te düzenlenen 'Klavierpodium 2008' uluslararası piyano yarışması ve Nürnberg'deki Mozart Oda Müziği Yarışması'nda ödüller almış olan Burak Çebi çeşitli zamanlarda DAAD, Nürnberg Sparda Bankası, Berlin Gotthard-Schierse Fonu ve Richard Wagner Derneği'nin burslarına layık görülmüştür.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Arsu Sahne
Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe
Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Burak Çebi
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır