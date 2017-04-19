Burada Tüm Oyunlar Kapalı Gişe

AVCILAR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro ve diğer sanat faaliyetleri, İstanbul'un diğer ilçelerinden de büyük ilgi görüyor.



Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Kültür Sanat su gibi, ekmek gibi eksikliğini hissettiğimiz kavramlardır. Biz Avcılar Belediyesi olarak insani değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda Kültür ve Sanatı halkımızın vazgeçilmezi yapmak amacı ve çabası içerisindeyiz. Göreve gelir gelmez açtığımız konservatuar, kurduğumuz Binbir Çiçek Kadın Korosu, sergilediğimiz tiyatro oyunları, konserler, dans gösterileri halkımızın yoğun ilgisini görüyor. Bu ilginin her geçen gün artması bizi mutlu ediyor" dedi.



50 BİN KİŞİ BURADA OYUN İZLİYOR



Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aykut Arslan da belediye başkanlarının öncülüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Cumartesi-Pazar günleri oynanan çocuk tiyatrosunun son bir yıldır kapalı gişe oynadığını ve en az 50 bin kişinin izlediğini kaydetti.



Merkezlerinde yetişkin tiyatro oyunların da yer aldığını vurgulayan Arslan, merkezlerine İstanbul genelinden ilgi gösterildiğini ifade etti. Arslan, bölgede opera, dans, konser anlamında gidilebilecek bir yerin olmadığına dikkati çekerek, "Bu açığı, Avcılar Belediyesi olarak Barış Manço Kültür Merkezi ile biz kapatıyoruz. Gündemdeki oyunların hepsini getiriyoruz. Özellikle tiyatro anlamında cazibe merkezi haline geldik. Çok güzel hazırlıklar yapıyoruz. Yeni sezonda İstanbul'da en yoğun program bizde olacak. Gündemdeki tüm ünlü tiyatroları halka buluşturuyoruz. 400 kişilik salonumuzda sahnelenen tüm tiyatro oyunları kapalı gişe oynuyor" dedi.



- İstanbul