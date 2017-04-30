Burada İçki İçmeyin' Dedi Canından Oldu

İzmit'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı.

İzmit'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Başına taş atılması sonucu yaralanan İbrahim Uğurhan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.

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