Burada İçki İçmeyin' Dedi Canından Oldu

İzmit'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Başına taş atılması sonucu yaralanan İbrahim Uğurhan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.
Peygamber sevdalıları binler oldu, Diyarbakır'da toplandı
Yeni KHK açıklandı, Şamil Tayyar isyan etti: Pes ettim ben artık yokum
Arı sokması deyip geçmeyin, öldürüyor!
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
Ünlü şarkıcı, sevgilisinin "aynı evde yaşayalım" teklifi reddetti
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Efsane yıkıldı! Müthiş maç nakavtla bitti
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi