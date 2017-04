Burada Efsane Olacaksın"

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Olcay Şahan'dan Yusuf Yazıcı'ya övgüler. Tecrübeli yıldız, Yusuf'a her fırsatta, "Sen bu kulübün efsanesi olacaksın. Çalışmaya devam et" diyor.



SÜPER DOSTLUK



Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı eski futbolcularla olan yemekli toplantıya Yusuf Yazıcı'ya da götüren Olcay, bir an olsun genç oyuncuyu yalnız bırakmıyor.



Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu dün yaptığı açıklamada, "Yusuf, bu kulübün önemli bir parçası. 2022 yılına kadar da sözleşmesini uzattık. Uzun yıllar takıma fayda sağlayacaktır" dedi.



(Takvim)