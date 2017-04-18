Burada Efsane Olacaksın"
Takıma abilik yapan ve Yusuf Yazıcı'yı bir an olsun yanından ayırmayan Olcay, "Sen bu kulübün efsanesi olacaksın. Çalışmaya devam et" dedi
Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Olcay Şahan'dan Yusuf Yazıcı'ya övgüler. Tecrübeli yıldız, Yusuf'a her fırsatta, "Sen bu kulübün efsanesi olacaksın. Çalışmaya devam et" diyor.
SÜPER DOSTLUK
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı eski futbolcularla olan yemekli toplantıya Yusuf Yazıcı'ya da götüren Olcay, bir an olsun genç oyuncuyu yalnız bırakmıyor.
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu dün yaptığı açıklamada, "Yusuf, bu kulübün önemli bir parçası. 2022 yılına kadar da sözleşmesini uzattık. Uzun yıllar takıma fayda sağlayacaktır" dedi.
(Takvim)
Kaynak: Sporvadisi.com
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