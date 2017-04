Türkiye Aktif Engelliler Grubunun, engelli sorunlarını karikatürize ederek topluma göstermeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflediği "Burada da engellendik" hareketi çerçevesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkındaki araçlara, engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan broşürler bırakıldı ve çıkartmalar yapıştırıldı.



Bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, grup adına basın açıklaması yapan Ayhan Metin, "Burada da engellendik" hareketinin Ankara'da başlatıldığını ve tüm Türkiye'ye yayılacağını belirterek, engellilerin sosyal hayata herkes gibi eşit katılımını engelleyenlere "dur" demeyi sürdüreceklerini söyledi.



Hiç kimsenin veya kuruluşun, yasayla verilen hak ve imkanları görmezden gelme lüksüne sahip olmadığını dile getiren Metin, "Bizler kanunların sağladığı haklarımızı hala kullanamıyor olmaktan ötürü her gün belli mağduriyetleri sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Bilinmelidir ki yolların, kaldırımların, otoparkların, binaların, açık alanların, spor alanlarının alışveriş yerlerinin kısacası kamu kullanımına açık her yeri engellilerin de herkes gibi kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi lüks değil, toplumsal yaşamın gereği olarak bir zarurettir." dedi.



"Herkese açık bir harekettir"



Metin, engelliler için yapılan rampaların önünü kapatan araçlar nedeniyle caddede ilerlemek zorunda kalan ve trafik kazasında yaşamını yitiren engelliler olduğuna vurgu yaptı. İhmal neticesinde gerçekleşen bu gibi olayların her an engelli insanların başına gelebileceğini ifade eden Metin, günlük hayattaki bu ihmallerin normalleşmemesi ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.





"Burada da engellendik" hareketine destek veren "Engelliler Ne İster TV" başta olmak üzere Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği, Kamuda Çalışan Engelliler Derneği ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'ne teşekkür eden Metin, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle bütün vatandaşları, ilgili ve sorumlu kuruluşları engelli haklarına saygılı olmaya davet ediyoruz. Engelli arkadaşlarımıza da buradan duyurmak istiyoruz. Haydi harekete geçin, bize katılın. Bizleri hiçe sayanları ve yok sayanları dava edin. 'Burada da engellendik' hareketi, engelliler ve duyarlı vatandaşlar için herkese açık bir harekettir."



Basın açıklamasından sonra engelli vatandaşlar ve karikatür çizeri Nizamettin Çayır, açık otoparktaki araçlara, "Kaldırımlara park etme", "Harika, sizin için sevindik, park yeri bulmuşsunuz!", "Engelli dostuna teşekkürler" ifadelerinin ve karikatürlerin bulunduğu çıkartmaları yapıştırdı, engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan broşürleri bıraktı.