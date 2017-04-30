Burada Çki İçmeyin' Dedi Canından Oldu

İZMİT'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Başına taş atılması sonucu yaralanan İbrahim Uğurhan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.



Olay gece saatlerinde, Gazi Mustafa Bulvarı Albay İbrahim Karaoğlan İlkokulu önünde meydana geldi. İbrahim Uğurhan Çavuş, iddiaya göre okulun önünde içen E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi, "Burada neden alkol alıyorsunuz? Burada içki içmeyin, bir an önce gidin" diyerek uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştüdü. E.Ç. yerden aldığı büyük bir taşı İbrahim Uğurhan Çavuş'un başına fırlattı. Yaralanan Çavuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Bu arada 3 kişi koşarak uzaklaştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Çavuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çavuş, İstanbul Pendik Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Çavuş yaşamını yitirdi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



- İzmitkocaeli