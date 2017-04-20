Bunun Adı Dostluk !

Trafiğin ortasında can veren arkadaşını uyandırmaya çalışan köpeğin çabası izleyenleri duygulandırdı. Ders veren olay Çin'de gerçekleşti. Patileriyle vurdu, salladı, kokladı. Onun tüm çabası yolun ortasında can veren arkadaşını uyandırmaya çalışmaktı. Ancak olmadı. Çünkü o çoktan ölmüştü. Bir süre sonra acı gerçeği anlayan köpeğin dostunu kendine getirme çabası sosyal medyada gündem olurken, yoldan geçenlerin olup bitenleri sadece izlemesi insanlık ölmüş dedirtti.



(İHA)