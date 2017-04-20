Bunu Yapan Insan Olamaz

Muğla'nın Milas ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir köpek silahla vuruldu. Kanlar içerisindeki yaralı köpek, zabıta ve barınak görevlileri tarafından barınağa götürülürken yolda öldü. Milas'a bağlı Pınarcık Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından beslenen bir köpek, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla vuruldu. Yaralı vaziyette yerde yatarken köpeği gören vatandaşlar, Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri ve barınak yetkilileri, köpeğin silahla vurulduğunu tespit etti ve yaşama tutunmaya çalışan köpeğe yardım için harekete geçti. Görevliler tarafından araca bindirilerek tedavi için Milas Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürülmek istenen yaralı köpek, barınağa ulaşamadan yolda öldü.



Sokak hayvanlarının silahla vurularak yada zehirlenerek katledildiğine dikkat çeken Güllüklü hayvanseverlerden Sabiha Daşdemir, Pınarcık'ta yaşanan vahşeti jandarma ekiplerine bildirdiklerini belirterek, "Pınarcık'ta yaşanan acı olay tüm hayvanseverleri üzdü. Hayvanlara tahammülü olmayanların diğer insanlara da tahammülü olmadığını düşünüyorum. Bu vahşeti gören kişilerin şahitlik yapmasını ve jandarmaya bilgi vermesini rica ediyoruz ve şu unutulmamalı; bugün köpek vuran bir kişinin yarın bir insanı vurmayacağının garantisini kimse veremez" dedi.



(Demet Leyne/İHA)