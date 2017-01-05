Bunu Konuşalım

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5 Ocak 2017 Perşembe 20:04
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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