Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Charter uçuşlarıyla ilgili haberler çıkıyor, bunların doğru olmadığını Putin de teyit ediyor. Rus misafirlerimizi bu yıl Serik sahillerinde ağırlayacağız" dedi.



Referandum çalışmalarını memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRİK) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in 1952 yılında pamuk üreticilerine sahip çıkmak amacıyla ürünlerin iyi değerlendirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.



Kendisinin de pamuk ürettiğini ve meşaketli bir iş olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Son yıllarda ANTBİRLİK, hizmet edecek anlayış ve yapıdan uzak kaldı. Borcu katlandı. Elindeki mülkler satıldı. Buna ramen borç arttı, çiftçinin boynu bükük kaldı. Buna dur demenin zamanı gelip geçmişti. Hükümetimiz GTB bir karar aldı. 'ANTBİRLİK birilerinin değil, çiftçinin hizmetinde olacak' dedi. Mustafa Yavuz ve yönetimini göreve getirdi. Çalışkan ekip bir sene dolmadan 90 milyon borcunu 40 milyona indirdi. Bu para daha önce nereye gidiyordu, bu para nereye gidiyordu. Bunun da hesabı sorulmalı. Çiftçi alın teriyle çalışır. Çiftçinin üzerinden rant elde etmek yok. Devletim alım fiyatının üzerinden bu yeni yönetim çiftçiye ikramiye vereceğim diyor. İşte dürüst yönetim budur" ifadelerini kaydetti.



"MAZOT YARDIMINA DEVAM EDECEĞİZ"



ANTBİRLİK'in Serik'teki tüm çiftçilerin ürününü alacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Hükümet olarak da Mustafa Yavuz'un verdiği sözlerin arkasındayız. 'Çiftçilerimizin kredi faizlerini yarı yarıya indireceğim' dedi. Bunun da arkasındayız. ANTBİRLİK'in yanında olacağız. Milletimizin hizmetkarıysak, ANTBİRLİK de çiftçimizin hizmetkarı olacak. Patronluk taslamak yok. Omuz omuza yürüyeceğiz. 15 Temmuz diriliş, 16 Nisan yükseliş. Biz de çok şükür 15 yıldır çiftçimize destek olduk. Mazot fiyatlarındaki yükseklikten çiftçi şikayetlerinde haklıdır. Mazot yardımına devam edeceğiz. 'B taleplerini dikkate aldık, yeni süre verdik. Çiftçilerimizi destekliyoruz. Çiftçilerimiz sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de vatanı, milleti devleti için her türlü fedakarlığı yapanladır. Bu görevleri yapan çiftçinin yanında olmak bizim asli görevimizdir" diye konuştu.



Avrupa'da tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Ama daha fazla ihracat yapmalıyız. İhracatın önündeki engelleri aşmalıyız. Buna yönelik teşviklerimiz devam edecek. Rusya ile tarım ürünleri ihracatında yaşanan sorunları aşmak için dostlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir kez daha görüştü. İkili konuları, Suriye'deki çabaları görüştük. Mutabık kaldık ve bundan sonraki süreçte işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Suriye'de ateşkes, insani yardım, siyasi çözüm konusunda Rusya ile Türkiye'nin işbirliği sonuç getirmiştir. Rusya'ya ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılmasını görüşmek üzere 18 Nisan Salı günü Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den oluşan bir heyeti davet üzerine Moskova'ya gönderiyoruz. Türk tarım ürünlerinin önündeki engeller kalkacaktır" ifadelerine yer verdi.



Çavuşoğlu şöyle konuştu:



"Geçen sene turizm konusunda sıkıntı yaşadık. Üzücü hadisenin yaşanmasından sonra, bu sene böyle bir sorun yok. Charter uçuşlarıyla ilgili haberler çıkıyor, bunların doğru olmadığını Putin de teyit ediyor. Belek'te, Kadriye'de, Serik'te bu yıl Rus misafirlerimizi ağırlayacağız. Serik aynı zamanda turizmin kalbi olmuştur."



16 Nisan'ın Türkiye'nin yükselişi olacağını ifade eden Çavuşoğlu, hainlere de en güzel cevabın verileceğini vurguladı.



"HAİNLER BU VATAN TOPRAKLARINDA BARINAMAYACAKLAR"



16 Nisan'dan sonra kavgaların biteceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sistem net olmalıdır. Onlar halka tepeden bakıyor. Ama anlamıyorlar ki bu anlayış yüzünden hor görme yüzünden millet bunlara yetki vermiyor, hep muhalefette tutuyor. Boş konuşuyorsun diye kenarda tutuyor. Alternatif bile yapmıyor. '18 maddenin neresinde var, okusam da millet anlamaz' diyor. 'Millet cahil, kafası basmaz' diyor. Kafası basmayan sensin ah milletin seviyesine inebilsen. Milletin gözüne samimiyetle bakabilsen. Ama ister anlasın ister anlamasın her seçimde milletimiz bunlara güzel bir ders verdi. Bu seçimde de bunlara güzel bir ders vereceğiz. Hem Türkiye'nin önüne açacağız hem bazılarına haddini hem de milleti anlamayanlara güzel bir ders vereceğiz. Hainlere yer yok. Hainler bu vatan topraklarında barınamayacaklar" dedi.



(İsa Akar-Adem Akalan / İHA)