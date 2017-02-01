Çocuk Beslenme ve Kalem Çantalarından Sigara Çıktı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır'da sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir kargo şirketinden başka illere sevki sağlanmak üzere çocuk beslenme çantaları, kalem çantaları içerisine yerleştirildikten sonra çuvallara konularak kamufle edilen toplam 7 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

SERBEST KALDILAR

Kaçakçılıktan gözaltına alınan 2 şahsın Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.