Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağdaş bir ülkede yaşamak istiyoruz" eleştirisi yapanların 81 vilayette neler yapıldığından haberleri olmadığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden eğitime, sağlıktan enerjiye ve spora kadar yapılan çalışmaları anlattı. Erdoğan, "Bunlar 'çağdaş bir ülkede yaşamak istiyoruz' derken 81 vilayette ne olduğundan haberleri yok. Bunlar 81 vilayette üniversite var mı yok mu bunu bilmiyorlar. Hakkari'ye bunların havaalanı yapıldığından bunların haberi bile yoktur. 'Madem bunları yaptınız niye anayasayı değiştiriyorsunuz' diyor. Patinaj var, damdan düşen benim. Bunlar olmasa biz daha hızlı gideceğiz. Daha çok almamız gereken mesafe var. Sadece şu çirkin yapılaşmayı ortadan kaldırmak için yaptığımız konut sayısı 762 bin. Bunlar modern Türkiye için yapılıyor. Daha çok konut yapmamız lazım" dedi.



Sporda fiziki mekanların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Erdoğan, "29 tane şuanda büyük stat var. Bizim olimpiyat için hiçbir endişemiz yok. Verirlerse verirler, vermezlerse vermezler, hiç umurumuzda değil. Hidayet Beye dedim ki 'biz basketi de yaygınlaştırmamız lazım' dedim. Güreşte, teniste, yüzmede adımlar atılmalı, çünkü tesislerimiz var. Mesela açık basket sahaları, çevireceksin bir yeri 4 tane basket potası yerleştireceksin, çocuklar oralarda oynayacaklar. Amerika'da böyle. Her şeyin bir çekiciliğini meydana getirmek lazım. Bunu merkezi yönetimler olarak aynı zamanda yerel yönetimler olarak paslaşarak yapmamız lazım. Biz bu heyecanı duyuyoruz. İnşallah 16'sından bu çok daha farklı bir heyecan ile zirve yapacak, ben buna iniyorum" diye konuştu.



(Derya Yetim / İHA)