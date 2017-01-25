Bundesbank Başkanı Weidmann Açıklaması

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, merkez bankaları ve piyasa düzenleyicilerinin, değişen piyasa ortamını dikkatle izlemesi ve dijital yenilikçiliğin faydalarının tam olarak elde edildiğinden emin olmak için yeni ve farklı risk türlerine yanıt verebilmesi gerektiğini söyledi.



Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Weidmann, Hessen Eyaleti'nin Başkenti Wiesbaden kentinde düzenlenen "Dijitalleşme Maliyesi, Finansal Erişim ve Finansal Okuryazarlık" başlıklı G20 Konferansı'nda dijital finans konulu bir konuşma yaptı.



Finansal erişimin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Weidmann, "Çünkü bu finansal hizmetler ve yeniliklerin hayatımızı ne derece iyileştirebileceğini etkileyebilir. ve bu hepimizin ilgilenmesi gereken bir konu." diye konuştu.



Herkes için uzun vadeli küresel ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla Almanya'nın G20 başkanlığının gündemini üç ana başlığın oluşturduğunu aktaran Weidmann, "Almanya, maliye bakanları ile merkez bankası yöneticileri ve G20 çalışma grupları arasındaki görüşmelerde üç ana hedef belirlemiştir. Bunlar direncin artırılması, sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve sorumluluk üstlenilmesidir." ifadelerini kullandı. Weidmann, bu görüşmelerde ayrıca "ulusal ekonomilerin dayanıklılığını güçlendirme, dijitalizasyonu şekillendirme ve özellikle Afrika'da yatırımın teşvik edilmesi" gibi üç ana önceliğin de belirlediğini dile getirdi.



-"Reel faiz oranları yatırım ve tüketim kararlarını belirliyor"



"Tüm bu konuları karşılıklı güven ve iş birliği içinde, açık ve yapıcı bir ortamda tartışmaya davet ediyoruz." diyen Weidmann, G20'nin başarısının, açık pazar yaklaşımlarının tüm ülkeler ve halklar için fayda sağladığı kanaatine bağlı olduğunu vurguladı.



Jens Weidmann, etkili para politikası iletişiminin, enflasyon ve faiz oranları gibi temel kavramlara dayandığını ifade ederek, "Gerçek faiz oranı kavramını anlarsanız para politikası tartışmalarını gerçekten takip edebilirsiniz. Çünkü reel faiz oranları yatırım ve tüketim kararlarını belirliyor." diye konuştu.



-"Geleneksel bankalar, özellikle düşük faiz ortamı nedeniyle karlılığın gerilemesinden muzdarip"



Birçok ülkedeki geleneksel bankaların, özellikle düşük faiz ortamı nedeniyle karlılığın gittikçe gerilemesinden muzdarip olduklarını öne süren Weidmann, ancak bununla birlikte, fonların bir finansal kurumdan çekilerek doğrudan yatırılmasının dar kar marjı sorunlarını yoğunlaştırabileceğine dikkati çekti.



Değişen piyasa ortamının yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan Weidmann, "Merkez bankaları ve piyasa düzenleyicileri, değişen piyasa ortamını dikkatle izlemeli ve dijital yenilikçiliğin faydalarının tam olarak elde edildiğinden emin olmak için yeni ve farklı risk türlerine yanıt verebilmeli." dedi.



Jens Weidmann ayrıca finansal teknoloji şirketlerinin daha fazla denetime ihtiyaç duyduğunu çünkü bunların bankacılık sektörünü bozma ve finansal istikrarı tehdit etme potansiyeline sahip olduğunu aktardı.