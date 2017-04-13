Bundesbank: Bankalar Faiz Artırımlarına Hazırlanmalı
Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Dombret, bankaların faiz oranlarında potansiyel bir değişikliğe hazırlanmasının vaktinin geldiğini söyledi.
Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Dombret, bankaların faiz oranlarında potansiyel bir değişikliğe hazırlanmasının vaktinin geldiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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