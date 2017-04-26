Bunalıma Giren Şahıs Av Tüfeği ile İntihar Etti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti.



Olay, Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberlik yaptığı öğrenilen 35 yaşındaki Nimet Yıldız, dün akşam saatlerinde siyah bir otomobille Sarnıç Piknik Alanı'na gitti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yıldız, yanında getirdiği av tüfeğini göğsüne dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde kanlar içerisinde yatan Nimet Yıldız'ı gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nimet Yıldız'ın öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Öte yandan Nimet Yıldız'ın nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evleneceği öğrenildi. - İZMİR