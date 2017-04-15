Bunalıma Giren Genç, Tabancayla İntihar Etti

ŞANLIURFA'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren 24 yaşındaki Ahmet Toprak, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, öğleden sonra Devleşti Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Ahmet Toprak'tan haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı eve geldi. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Toprak'ı yerde, kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Toprak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, ruhsatsız olduğu saptanan tabancaya el koydu.



? - Şanlıurfa