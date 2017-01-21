Bumiad'ın 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı…

Toplantının açılışında konuşan ve BUMİAD'ın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunup gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan BUMİAD Bakanı M. Orhan Efe, "Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. BUMİAD, üyelik için hem işadamı olma hem de mühendislik veya mimarlık disiplinlerinden birisinden mezun olma şartı arayan Türkiye'de ve dünyada başka benzeri olmayan yegane Dernektir. Bu çerçevede gerek iş gerekse mesleki açıdan deneyimlerin bir araya geldiği çok önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu noktada biz özellikle BUMİAD Akademi, BUMİAD Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BUMİAD SETASE) ile bu konularda politikalar üreterek gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerle paylaşarak Türkiye'nin gelecekte daha güçlü bir ülke olmasına yol açacak çalışmalar yapacağız. Ayrıca, Ülkenin birlik ve beraberliğini amaç edinen "Dayanışma Platformu" oluşturacağız. Bu konularda Danışma Kurulumuzda önemli değerlendirmeler yaptık" dedi.

BUMİAD'ın diğer STK'lar ile yakın ilişki içinde olduğunu ve ortak faaliyetler yaptığını da belirten Efe, önümüzdeki dönem üye sayısını arttırmaya yönelik çalışma içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

BUMİAD Genel Kurulu'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhsin Özlükurt, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, BTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Didem Güneş Yılmaz, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Necla Yörüklü, Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, Rumelisiad Başkanı Erol Kılıkçıer, Kosova Üsküp Türkleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gündüz, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü, Bursa Barosu Genel Sekreteri Yener Poroy, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Fikri Düşünceli ve ARSİYAD Başkanı Hüseyin Ertaş'ın yanı sıra BUMİAD Üyeleri katıldılar.

Hüseyin Gürkan'ın divan başkanlığında yapılan BUMİAD Genel Kurul toplantısında, Kosova Üsküp Türkleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gündüz, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Fikri Düşünceli, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhsin Özlükurt ve BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan'ın selamlama konuşmalarından sonra Yönetim Kurulu faaliyetleri ile hesapların okunup oylanması ve ibrasının ardından yapılan seçimlerde, BUMİAD'ın 2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri şu şekilde belirlendi; Mehmet Orhan Efe, Mahmut Demiröz, Hayri Aydemir, Emir Birgün, Şaban Bozdemir, Orhan Sayın, M. Baştuğ Çakırcalı, Süleyman Kara, Ferdi Tercanlıoğlu, Gökçe Möröy ve Semiha Özbey. Yedekler: Halil Bayam, Mustafa Dayanıklı, Bülent Alp, Zarif Ayça Güler, İsmail Yıldız, Hüseyin Ertaş, Murat Evke, Mustafa Gümüş, Nermin Şahin, Sami Başaran, Ömer Zafer Uzer.

BUMİAD Denetleme Kurulu da Asıl Üyeler: Filiz Güzel Şen, Orhan Güngör, Özcan Gök. Yedekler: Seyfi Ertan, Samiye Süslü, Abdullah Büyükışıklar olarak belirlenirken, BUMİAD Onur Kurulu Asıl Üyeliklerine V. Celal Beysel, İlker Özaslan ve Cevdet Yüce, yedek üyeliklerine ise Mustafa Bozbey, Eser Ceyhan ve Hüseyin Gürkan seçildiler.