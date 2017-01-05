Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarıyla 5 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyicisiyle buluşuyor.



"Türkiye'de birçok ilke imza atan Bulutsuzluk Özlemi kendi türlerinin ilklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar kaydettikleri albümler ve Türkiye'nin her yerinde verdiği sayısız konserlerle müzikseverlerin aklından hiç çıkmayacak bir yer edinen, müziğine Batı kaynaklı rock melodi ve ritmlerine Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini de katmayı başaran ve bu sayede büyük ilgi gören, şarkı sözlerinde özellikle sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyen Bulutsuzluk Özlemi, Türkiye'de uzun süre tartışılan "Türkçe sözlü rock yapılır mı?" sorusuna yaptıkları müzikle cevap verdi. Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz 'dan oluşan grup, müzik serüvenlerinin 27. yılında Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor."



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