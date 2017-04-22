Bulutlar Ülkesi, Cevahir AVM FunLub Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.



Hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf tüm ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için Bulutlar Ülkesi'ne çağrılır. Bulutların Ülkesindeki tüm kuşlar ülkenin kayıp kralını geri getirmesi için Yusuf'a güvenmektedirler. Bakalım Yusuf ve o çok geniş hayal gücü Bulutlar Ülkesi'nin kayıp kralını geri getirebilecek mi?



Bulutlar Ülkesi adlı çocuk oyunu pedagojik gelişimde hayal gücünün önemini masalsı bir kurguyla dramatize etmektedir. Hayal gücü gelişmekte bir çocuk olan Yusuf'un bu özelliğini ebeveyni gerektiği kadar teşvik ve takdir etmemektedir. Ancak ebeveyninin cesaret kırıcı yaklaşımları Yusuf'u hayal gücünü geliştirmekten alı koyamayacaktır. Zira Yusuf kendisini ancak hayal gücünü kullanarak çözebileceği bir sorunun karşısında bulacaktır. Artık tüm bulutlar ülkesinin geleceği Yusuf'un hayal gücüne bağlıdır. Bu macerada Yusuf hayal gücünün ne kadar önemli olabileceğini keşfedecektir.



Yazan: Ender Korkmaz



Yöneten: Erkan Gündüz



Kostüm: Neşe Hatun



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: Yiğit Dalgın



Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek, Orhan Taşkın



Süre: 45 Dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi



Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22



Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Bulutlar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır