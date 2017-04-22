Bulutlar Ülkesi

Bulutlar Ülkesi, Cevahir AVM FunLub Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Bulutlar Ülkesi

Bulutlar Ülkesi, Cevahir AVM FunLub Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf tüm ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için Bulutlar Ülkesi'ne çağrılır. Bulutların Ülkesindeki tüm kuşlar ülkenin kayıp kralını geri getirmesi için Yusuf'a güvenmektedirler. Bakalım Yusuf ve o çok geniş hayal gücü Bulutlar Ülkesi'nin kayıp kralını geri getirebilecek mi?

Bulutlar Ülkesi adlı çocuk oyunu pedagojik gelişimde hayal gücünün önemini masalsı bir kurguyla dramatize etmektedir. Hayal gücü gelişmekte bir çocuk olan Yusuf'un bu özelliğini ebeveyni gerektiği kadar teşvik ve takdir etmemektedir. Ancak ebeveyninin cesaret kırıcı yaklaşımları Yusuf'u hayal gücünü geliştirmekten alı koyamayacaktır. Zira Yusuf kendisini ancak hayal gücünü kullanarak çözebileceği bir sorunun karşısında bulacaktır. Artık tüm bulutlar ülkesinin geleceği Yusuf'un hayal gücüne bağlıdır. Bu macerada Yusuf hayal gücünün ne kadar önemli olabileceğini keşfedecektir. 

Yazan: Ender Korkmaz

Yöneten: Erkan Gündüz

Kostüm: Neşe Hatun

Dekor: Nazmi Karabacak 

Müzik: Yiğit Dalgın

Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu

Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek, Orhan Taşkın

Süre: 45 Dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi

Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Bulutlar Ülkesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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