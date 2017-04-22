Bulutlar Ülkesi
Bulutlar Ülkesi, Cevahir AVM FunLub Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.
Bulutlar Ülkesi, Cevahir AVM FunLub Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.
Hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf tüm ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için Bulutlar Ülkesi'ne çağrılır. Bulutların Ülkesindeki tüm kuşlar ülkenin kayıp kralını geri getirmesi için Yusuf'a güvenmektedirler. Bakalım Yusuf ve o çok geniş hayal gücü Bulutlar Ülkesi'nin kayıp kralını geri getirebilecek mi?
Bulutlar Ülkesi adlı çocuk oyunu pedagojik gelişimde hayal gücünün önemini masalsı bir kurguyla dramatize etmektedir. Hayal gücü gelişmekte bir çocuk olan Yusuf'un bu özelliğini ebeveyni gerektiği kadar teşvik ve takdir etmemektedir. Ancak ebeveyninin cesaret kırıcı yaklaşımları Yusuf'u hayal gücünü geliştirmekten alı koyamayacaktır. Zira Yusuf kendisini ancak hayal gücünü kullanarak çözebileceği bir sorunun karşısında bulacaktır. Artık tüm bulutlar ülkesinin geleceği Yusuf'un hayal gücüne bağlıdır. Bu macerada Yusuf hayal gücünün ne kadar önemli olabileceğini keşfedecektir.
Yazan: Ender Korkmaz
Yöneten: Erkan Gündüz
Kostüm: Neşe Hatun
Dekor: Nazmi Karabacak
Müzik: Yiğit Dalgın
Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu
Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek, Orhan Taşkın
Süre: 45 Dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi
Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22
Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Bulutlar Ülkesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır