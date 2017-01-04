Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Rasim Bulut görevine başladı.



Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak göreve başlaması dolayısıyla İl Müdür vekili Bulut'a hayırlı olsun dileklerini iletti.



Barman da İl Müdür vekilliği görevini Vali Toprak'ın emir ve direktifleri doğrultusunda bu güne kadar en iyi şekilde sürdürmeye gayret gösterdiğini belirterek, bundan sonrada bu görevi layığı ile sürdüreceğine inandığı mesai arkadaşı Bulut'a devretmenin huzurunu yaşadığını kaydetti.



İl Müdür vekili Bulut'ta mesai arkadaşının görevi en iyi şekilde yaptığı için teşekkür etti.