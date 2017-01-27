Buluşum" Platformu, "Ustamdan" ile Anadolu Kültürünü Dünyaya Tanıtacak

Boyner Grup'un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu "Buluşum" platformu, Türkiye'deki zanaatı ve zanaatkarları destekleyen "Ustamdan" girişimi ile Anadolu kültürünün dünyaya tanıtılmasına yardımcı olacak.



Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grubun sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu "Buluşum" hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Buna göre www.bulusum.biz üzerinden 35 bin lira toplamayı amaçlayan "Ustamdan" girişimi, ustaların zanaatları ile tanınmış markaların buluşacağı bir köprü kuracak.



"Ustamdan" projesi, 2013 yılında Fıstık Hasadı Şenliği'ne katılmak ve Gaziantep'i keşfetmek için yola çıkan iki arkadaşın Bakırcılar Çarşısı'ndaki Mehmet Usta ile tanışmasıyla ortaya çıktı. "Acaba Anadolu'da kaç zanaatkar usta, onları keşfetmemizi bekliyor?" sorusuyla yola çıkan "Ustamdan"ın kurucularından Gökçe Gülcüler, Anadolu'nun değerleri ile zanaatın gelecek kuşaklara aktarılmasını, yerel değerleri tanıtmayı ve bu değerler ile sürdürülebilir ekonomiler yaratmayı hedefliyor.



Türkiye'de zanaatı ve zanaatkarı kucaklayan "Ustamdan" projesi, Anadolu'ya ait ürünleri ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmayı, taşrada yer alan ustalar ve çıraklar için istihdam imkanı sağlamayı, böylelikle her bölgede o bölgeye özel ekonomik sürdürülebilir değerler yaratmayı, bir yandan da yerel kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.



"Buluşum" sayesinde bin yıllık usta ellerin hikayelerinin kısa film serisi ile ölümsüz hale getirilmesi, oluşturulacak Dijital Zanaat Kütüphanesi ile kayıt altına alınması ve böylelikle Anadolu kültürel mirasının köklü değerlerinin "Ustamdan" ile gelecek nesillere de taşınması planlanıyor.